ÇAYKUR\'un Kömür Tozu Sorunu

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Pınaraltı Mahallesinde bulunan ÇAYKUR'a ait çay fabrikasının bacasından çıkan kömür tozu çay bahçelerine yağıyor.

ÇAYKUR'a bağlı Karaca Çay Fabrikası'nın bacasından çıkan kömür tozu çay bahçelerinin üzerinde yoğun bir kömür tortusu bırakıyor. Çay bahçelerinin ve evlerinin kömür tozundan çok fazla etkilendiğini belirten mahalle sakinleri tozun yoğun olduğu çay bahçelerinde maske kullanmak zorunda kalıyor. Çevre kirliliğine yol açan ve halk sağlığını tehdit eden kömür tozuna karşı vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor. ÇAYKUR daha önce fabrika bacasında filtre olduğu yönünde açıklamada bulunmuştu. Buna karşın mahalle sakinleri bacada filtreleme sistemi olmadığını iddia ediyor. Benzinli çay kesme motorları ile kesilen çayı, çayın üzerinde egzoz kalıntıları bıraktığı için almayan ÇAYKUR, fabrikasının bacasından çıkan kömür tozları ile çay bahçelerine kömür tozu tortusu bırakıyor.

"Yıllardır çözüm bulamadılar"

Çay bahçelerinin üzerinin simsiyah kömür tozu kaplandığını söyleyen mahalle sakini Muhammet Akyüz, "Çay bahçesinde yüzümüz, ellerimiz toz oluyor. Fabrikada kömür kullanıldığı için kömür tozu yayılıyor. Evimiz fabrikanın yanında pencere açamıyoruz. Üç gün önce yıkadığımız balkonlar yine toz içinde kalıyor. ÇAYKUR çaya zarar verdiği için benzinli motoru yasakladı. Fakat fabrika bacasından çıkan kömür tozuna yıllardır çözüm bulamadılar. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Daha önce konunun yetkililere bildirildiğini belirten mahalle sakini Nurullah Akyüz, "Resmi olarak şikayetlerimizi yaptık. CİMER'e ilettik. Fabrikada filtreleme sistemi olduğu söylendi. Fakat biz buradan emekli olanlara ve fabrika sistemini bilen büyüklerimize sorduk. Fabrikada filtreleme sisteminin olmadığını dile getirdiler. Biz kimseyi zan altında bırakmak veya kurumları kişileri eleştirmek için bunu talep etmiyoruz. Çay bizim geçim kaynağımız. Çevre ve insan sağlığı için buna bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Fabrikanın yakınından doğalgaz hattı geçiyor. ya fabrikaya iyi bir filtreleme sistemi yada fabrikaya doğalgaz verilerek sisteme entegre edilebilir" diye konuştu. - TRABZON