ÇEİS 60. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Ekonomi

ÇEİS 60. Yılını Kutladı

ÇEİS 60. Yılını Kutladı

ÇEİS, 60. kuruluş yılında yapı tasarım yarışmasının ödüllerini açıkladı ve etkinlik düzenledi.

15.11.2024 12:20
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ÇİMENTO Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın (ÇEİS) 60'ıncı kuruluş yılını kutladığı organizasyonda, çimentonun estetik ve yenilikçi kullanımını teşvik etmek için düzenlediği Yapı Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) 'Geleceğe Sağlam Adımlarla' mottosuyla 60 yıldır; hukuk ve endüstri ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim, araştırma/istatistik ve mesleki yeterlilik alanındaki proje ve faaliyetleri ile üyelerinin çalışma hayatının gelişimine katkı sunuyor. ÇEİS'in 60'ıncı Kuruluş Yıldönümü ve ÇEİS Yapı Tasarım Yarışması 2023'ün Ödül Töreni için Ankara'da düzenlenen etkinliğe, ÇEİS Yönetim Kurulu ve üye fabrikaların genel müdürleri ile sektöre emek veren paydaşlar, Yapı Tasarım Yarışması'nın jüri üyeleri ve ödül alan yarışmacıları katıldı. 14 Kasım'da Anıtkabir ziyaretiyle başlayan program, Yapı Tasarım Yarışması 2023 sergisi ve ödül töreni ile devam etti ve 60'ıncı Yıl Kutlama Yemeği ile son buldu.

'SENDİKAMIZIN SEKTÖRE KATTIĞI DEĞER VE VİZYON, AYNI ZAMANDA ÜLKEMİZİN GELİŞİMİ İÇİN DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

ÇEİS'in 60'ıncı Kuruluş yılı için açıklamalarda bulunan ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Sendikamızın sektöre kattığı değer ve vizyon, aynı zamanda ülkemizin gelişimi için de büyük önem taşıyor. Bu bilinçle 60 yıllık tecrübemizi daha güçlü bir şekilde geleceğe aktarmak ve sektörümüzü geleceğe hazırlamak için çok kıymetli adımlar atıyoruz. Çimento sektörünün ülkemizdeki 110 yıllık tarihinin 60 yılına tanıklık etmiş olan ÇEİS, sektörün gelişimi ve refahı için çaba sarf eden, projeler geliştiren, sektöre ciddi anlamda yol gösteren bir kurum olmuştur. Üyelerine sağladığı eşsiz eğitim ve gelişim imkanları, belgeli işgücünün temini ve nitelikli gençleri sektöre çekme çabaları, sektörde tesis ettiği sosyal diyalog köprüsü ve geliştirdiği katma değeri yüksek projelerle üstlendiği görevi layığıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir" dedi.

'GELECEĞE YÖN VERECEK ÇEVRECİ, GÜÇLÜ VE YENİLİKÇİ TASARIMLARI YARIŞMACILARLA BİRLİKTE KEŞFETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Ödül töreninde yarışma süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Konukoğlu, "Çimento ve beton becerikli ellerde çok estetik, yenilikçi ve sıra dışı formlara evrilebiliyor. Böylelikle hayatımızı ciddi anlamda kolaylaştırabiliyor. Biz de ÇEİS olarak üçüncü dönemini tamamladığımız yarışma ile geleceğe yön verecek çevreci, güçlü ve yenilikçi tasarımları yarışmacılarla birlikte keşfetmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı yarışmamızda ödüle layık görülen projelerin sahiplerini huzurlarınızda bir kez daha gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Jüri Üyelerimize de yarışma boyunca verdikleri kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum" dedi

ÖDÜL TÖRENİNDE TOPLAM 14 ÖDÜL DAĞITILDI

2023 yılında, 'Kamusal Alanda Bir Arada' teması ile kamusal fayda sağlayacak tasarımların ön plana çıkmasını hedefleyen yarışmaya, öğrenci ve profesyonel kategorilerinde toplam 139 proje başvurdu. Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede, profesyonel kategoride Kürşad Keçeci, Resul Ekrem Zengin, Doğukan Cengiz; 58 projenin arasından sunduğu yenilikçi yaklaşım ile jürinin en beğendiği proje olan ÇARK projesi ile birincilik ipini göğüsledi. Kategorinin ikincilik ödülü, Yadigar Esin Esen'in Açık Meclis projesinin olurken, kategorinin üçüncülük ödülü Bahadır Asım'ın SYMBIOSIS projesine verildi. DERZ, Kaleydoskop, Kamusal Alanda Akupunktur ve Sustainable Dissolve projeleri ise kategorinin Eşdeğer Mansiyon ödüllerini almaya hak kazandı.

Öğrenci kategorisinde ise Sude Turan, Kayra Suner ve Tugay Tuncay Can'ın, Harmoni projesi birincilik ödülüne layık görüldü. İkincilik ödülünün sahibi (Con)Create projesiyle Khusniddin Khakimov, Berkay Aksu ve Abyan Muhammad Fikri'nin oldu. Kategorinin üçüncülük ödülü, Muhammed Esad Gündoğdu, Berrenur Yalçın ve Senay Özsaydı'nın Midsommar isimli projesine gitti. Öte yandan, AlgCrete, Esnek Beton, Orantes ve Pulse projeleri Eşdeğer Mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇEİS 60. Yılını Kutladı - Son Dakika

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