Çelik Talebi 2024'te Düşüş Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çelik Talebi 2024'te Düşüş Bekliyor

Worldsteel, 2024 çelik talebini %0,9 düşüşle 1,751 milyon ton olarak güncelledi.

14.10.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2024 küresel çelik talebinde daha önce yıllık bazda yüzde 1,7 artış olarak açıkladığı büyüme tahminini küresel imalattaki zayıflık nedeniyle yüzde 0,9 düşüş şeklinde güncelledi.

Worldsteel, küresel çelik talebine ilişkin büyüme tahminlerini küresel imalattaki zayıflığa bağlı olarak değiştirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, 2024 küresel çelik talebinde daha önce yıllık bazda yüzde 1,7 artış olarak açıklanan büyüme beklentisinin yüzde 0,9 düşüş olarak güncellediği ve talebin 1 milyar 751 milyon tona inmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, üç yıllık düşüşün ardından birliğin 2025 için küresel çelik talebi beklentisinin ise yüzde 1,2 artışla 1 milyar 772 milyon ton olduğu aktarıldı.

Çin'de talebin bu yıl yüzde 3, 2025'te de yüzde 1 azalmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, gelişmiş ekonomilerin çelik taleplerinin de bu yıl yüzde 2 düşmesinin, 2025'te ise yüzde 1,9 artmasının öngörüldüğü bildirildi.

Birlik, Nisan 2024'te, Çin'in talebinde bu yıl bir değişiklik olmayacağını, 2025'te ise yüzde 1'lik bir düşüş yaşanacağını öngörmüştü.

Açıklamada, Türkiye'de çelik talebin 2024'te yüzde 5,5 gerileyerek 36 milyon tona ve 2025'te ise yüzde 1,4 düşerek 35,5 milyon gerilemesinin beklendiği belirtildi.

Dünya Çelik Birliği Ekonomi Komitesi Başkanı Martin Theuringer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2024 yılı, küresel imalat sektörünün azalan hane halkı satın alma gücü, agresif parasal sıkılaştırma ve artan jeopolitik belirsizlikler gibi kalıcı rüzgarlarla boğuşmaya devam etmesi nedeniyle küresel çelik talebi için zor bir yıl oldu. Sıkı finansman koşulları ve yüksek maliyetler nedeniyle konut inşaatında süregelen zayıflık, çeliğe talebin daha da durgunlaşmasına katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Theuringer, parasal sıkılaştırmanın devam eden etkileri, yüksek maliyetler, sınırlı satın alınabilirlik ve jeopolitik belirsizlikler gibi faktörlerin oluşturduğu zorluklara rağmen, küresel çelik talebinin 2025 yılında geniş tabanlı ılımlı bir büyüme aşamasına gireceği konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduklarını da belirtti.

Martin Theuringer, "2025-2026 yılları için küresel çelik talebi görünümünün temel belirleyicileri, Çin'in emlak sektörünün istikrara kavuşturulmasında kaydedilen ilerleme, faiz oranı ayarlamalarının özel tüketim ve iş yatırımlarını teşvik etmedeki etkinliği ve büyük küresel ekonomilerde karbonsuzlaştırma ve dijital dönüşüme yönelik altyapı harcamalarının gidişatı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çelik Talebi 2024'te Düşüş Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:45 Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
08:25 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık 6 suç örgütü çökertildi, dosyaları bir hayli kabarık
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 17:31:07. #1.13#
SON DAKİKA: Çelik Talebi 2024'te Düşüş Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.