Çelikler Holding'den Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde görülen siyah dumana ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Çelikler Holding'den Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde görülen siyah dumana ilişkin açıklama Açıklaması

08.05.2022 09:48
Çelikler Holding'den Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde görülen siyah dumana ilişkin açıklama Açıklaması

Çelikler Holding, Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde sabotaj ihtimali neticesinde bacadan 3 dakikalık kısa bir sürede siyah duman çıktığını ve bu girişimin kısa sürede farkına varılarak müdahale edildiğini duyurdu.

Çelikler Holding, Afşin- Elbistan A Termik Santrali'nde sabotaj ihtimali neticesinde bacadan 3 dakikalık kısa bir sürede siyah duman çıktığını ve bu girişimin kısa sürede farkına varılarak müdahale edildiğini duyurdu.

Çelikler Holding'den yapılan açıklamada, olay hakkında bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afşin-Elbistan A Termik Santralimizde birtakım art niyetli kişi veya kişiler tarafından yapıldığı düşünülen sabotaj ihtimali neticesinde bacadan 3 dakikalık kısa bir sürede siyah duman çıkmasına sebebiyet verilmiştir. Çevre yatırımlarımızı sabote etmek ve gündeme gelmek amacıyla yapıldığı düşünülen bu girişimin kısa sürede farkına varılmış ve müdahale edilmiştir. Şirketimiz yapılan bu olayın akabinde araştırılması için yetkili mercilere müracaatta bulunmuştur. Olayın araştırılması için savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayın hemen akabinde asılsız haberler paylaşılmaya başlanmıştır. Bu haberlerden faydalanmak isteyen art niyetli kişi ve gruplar kısa sürede örgütlenmiş olsalar da basın yayın organlarında yapılan haberler ve paylaşımlar amacına ulaşmamıştır. Amaçları yaptığımız baca gazı arıtma ve filtreleme sistemleri ile çevre yatırımlarımızı görmezden gelmek, santralin çalışmasını engellemektir."

Santralin 5 bin kişiye istihdam ve bölge esnafına katkı sağladığı belirtilen açıklamada, "Santralimiz; bu kritik süreçte çevremizin, insanımızın ve devletimizin yanında olmayı sürdürmektedir. Tüm çalışanlarımızla ve duyarlı bölge halkıyla bu doğrultuda hareket etmeye devam edecektir. Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmaların enerji maliyetleri üzerindeki yükü tüm dünyayı kasıp kavururken, ülkemizin, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını bu santrallerde kullanarak bu durumdan en az etkilenen ülkeler arasında yer alması bazı çevreleri rahatsız etmiş olacak ki bu tür sabotajlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu tür sabotajlar bizleri yıldıramayacağı gibi enerjide arz talep dengesini korumak, vatandaşlarımıza ucuz enerji sunmak ve istihdam oluşturmak için üzerimize düşen tarihi sorumluluğu devam ettireceğiz. Bizler de bu kritik süreçte çevremizin, insanımızın ve devletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tüm çalışanlarımızla ve duyarlı bölge halkıyla bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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Çelikler Holding, Elbistan, İstihdam, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çelikler Holding'den Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde görülen siyah dumana ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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