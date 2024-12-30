Çeltik Üretimi Toplantısı Düzce\'de Gerçekleşti

Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, çeltik üreticileriyle yaptığı toplantıda 2025 yılı çeltik üretimini konuştular, yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, çeltik üreticileriyle bir araya gelerek bu yılki çeltik sezonunun değerlendirilmesini gerçekleştirdi. Toplantıya Düzce İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Musa Zeki de katıldı. Toplantıda, yeni sezon için yapılması planlanan çalışmaların yanı sıra, üretici örgütlerinin rolü ve önemi üzerinde duruldu. Çeltik üreticilerinin daha güçlü bir şekilde organize olabilmesi için yerel üretici örgütlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, yeni sezonun daha verimli geçebilmesi adına daha geniş bir katılımla ikinci bir toplantı yapma kararı aldı. Bu toplantının, üreticilerin taleplerini daha etkin şekilde dile getirebileceği ve çözüm önerilerinin masaya yatırılabileceği bir platform oluşturması hedefleniyor. - DÜZCE