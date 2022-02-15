Çenesuyu'nda KDV indirimi

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Çenesuyu ürünlerinde indirime gidildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranının belirlenmesinin ardından Çenesuyu'nda indirime gidildi. Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenleme Çenesuyu'nda fiyatlara yansıtıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, 24 adet 0.5 pet şişe ve 12 adet 1.5 litre pet şişe fiyatları 22 TL'den 21 TL'ye, 24 adet 0,33 pet şişe ve 4 adet 5 litre fiyatları 22 TL'den 20,5 TL'ye düşerken, 225 cc 40 bardak koli su fiyatı ise 30 TL'den 28 TL'ye çekildi. Kaşık Tesislerinde güncel fiyatlar ile satışların 14 Şubat tarihi itibariyle başladığı belirtildi. - KOCAELİ