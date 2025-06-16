Cengiz Bayazıt'tan Şakayık Çiçeği Üretimi - Son Dakika
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Ekonomi

Cengiz Bayazıt'tan Şakayık Çiçeği Üretimi

Cengiz Bayazıt\'tan Şakayık Çiçeği Üretimi
16.06.2025 11:42
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Eski yöneticisi Cengiz Bayazıt, Çanakkale'de şakayık çiçeği yetiştirip yurtdışına ihraç ediyor.

Uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yapan Cengiz Bayazıt, 3 yıl önce yerleştiği Çanakkale'de şakayık çiçeği üretimine başladı.

Yıllarca bir kargo firmasında genel müdür olarak görev yapan Bayazıt, tarıma olan sevdası nedeniyle işini bırakıp Çanakkale'nin Yenice ilçesine geldi.

Araştırma sürecinin ardından şakayık çiçeği üretmeye karar veren Bayazıt, 17 dönüm arazi üzerinde 6 bin kökle üretime başladı.

Yurt içi satışının yanı sıra çiçekleri Hollanda ve Belçika'ya da ihraç eden Bayazıt, yakın zamanda ekim alanını 52 dönüme çıkararak üretimi artırmayı hedefliyor.

Cengiz Bayazıt, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıl önce başladıkları şakayık çiçeği yatırımlarında ilk hasadı yaptıklarını, bitkinin ömrünün 50 yıl olduğunu söyledi.

Burayı ilk deneme sahası olarak kurduklarını dile getiren Bayazıt, şöyle konuştu:

"Burası 17 dönüm bir arazi. Şimdi yakın bir ilçede 35 dönüm daha eklemiş olacağız. Bununla birlikte 52 dönüme çıkacağız. İnşallah önümüzdeki seneden sonra 100 dönüme kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Şakayık genellikle düğün çiçeği olarak bilinen bir çeşit. Alanda dört renk faaliyetimiz var. Bu çeşitler en popüler olan çeşitler, en eski çeşitler. Biz 6 bin kökle başladık. Bu sene 40-50 bin kök daha eklemeyi düşünüyoruz. İhracat tarafında ciddi bir talep var. Zaten bu sene üretilenler satıldı. Şu anda sevkiyatları yapılıyor. Kestikten sonra yaklaşık 4 aya kadar soğuk hava deposunda saklayabildiğimiz bir çeşit çiçek. Kuru olarak saklıyoruz. Ardından su çektirip vitrine doğru yola çıkıyorlar."

"Emek isteyen yoğun bir iş"

Bayazıt, tarım sektörünün kolay olmadığını anlatarak, "Gerçekten zor bir iş. Emek isteyen yoğun bir iş. Tabii kapalı ofislerden açık ortamlara çıkmak büyük bir hayaldi." dedi.

Çalıştığı şirkette 2009'da tarım teknolojisi geliştirerek "Türkiye Teknoloji Ödülü" aldıklarını dile getiren Bayazıt, "O zaman Avrupa Birliği projeleriyle 7 ülkede 14 sahada farklı denemelerde bulunmuştum. O zamandan bu zamana tarıma olan ilgim arttı. O zamandan beri sahadayım ama bu artık kendi yatırımım." diye konuştu.

"Önemli bir yatırım faaliyeti"

Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürü Caner Çelik de Yenice'nin Kazdağları'nın eteklerinde yer aldığını söyledi.

Kazdağları'nın berrak sularıyla "kırmızı mücevher" olarak adlandırılan kapya biberi ve çilek yetiştirildiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"İlçemizin geçim kaynağı öncelikle hayvancılık ve bitkisel üretimdir. 3 sene önce Cengiz Bey ile bu bitkisel üretime yeni bir çeşit girdi ve ürün desenimize eklendi. Şakayık çiçeği halihazırda Kazdağları'nda endemik bir tür olarak zaten bulunmaktaydı. Mayıs ayı içinde hasadını gerçekleştirerek yurtdışına ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Başarılı bir üretim ve güzel sonuçlar aldı. Şakayık çiçeği hem anlamıyla hem de albenisiyle, görüntüsüyle, kokusuyla kesme çiçek sektöründe çok önemli olan bir tür. Bunu da Cengiz Bey başardı. İnşallah bölgemizde de üretimi artarak devam eder ve yurt dışına ihracatına devam ederiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cengiz Bayazıt'tan Şakayık Çiçeği Üretimi - Son Dakika

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