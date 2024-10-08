Cengiz Holding'den Kritik Mineraller Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Cengiz Holding'den Kritik Mineraller Projesi

Cengiz Holding, ICoNiChem ile NOVONIX ortaklığıyla elektrikli araç bataryaları için geri dönüşüm projeleri başlatıyor.

08.10.2024 10:47
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Cengiz Holding'in İngiltere'de kurduğu kobalt ve nikel uç ürünleri üreten tesisi ICoNiChem, Kanadalı batarya malzemeleri ve teknoloji üretim şirketi NOVONIX ile elektrikli araç bataryaları için katot aktif malzeme üretimi gerçekleştirecek.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Cengiz Holding, yeni bir uluslararası işbirliğine imza attı. Bu kapsamda ICoNiChem'in, ömrünü tamamlamış araç bataryalarına ait atık pil tozlarından (black mass) nikel, kobalt ve lityumu geri kazanacağı projede NOVONIX de metalleri sentezleyerek katot aktif malzemeyi üretecek.

İngiltere ve Kanada Kritik Mineraller 2024 Programı kapsamında fonlanan ve 2 yıl sürecek proje için ICoNiChem, İngiltere'nin elektrokimyasal enerji depolama araştırmaları konusunda faaliyet gösteren Faraday Enstitüsü'nden 160 bin sterlin fon almaya hak kazandı.

"IConiChem de Avrupa'da lityumu geri kazanan ilk tesislerden biri olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen veren ICoNiChem Genel Müdürü Berk Şengül, sıfır atık ve kritik minerallerin tedarik zincirinin güçlendirilmesi açısından önemli bir işbirliğine imza attıklarını belirterek, her yıl 250 ton atık batarya tozu işleyerek ortalama 25 ton nikel ve kobaltı geri kazandıklarını aktardı.

Projede ticari olarak geri kazandıkları metallere, halihazırda laboratuvar ortamında geri kazandıkları lityumu da ekleyerek bataryaları oluşturan önemli hammaddeleri geri dönüşümden kazanacaklarını kaydeden Şengül, "Bu saflaştırılmış metal tuzları NOVONIX tarafından sentezlenerek katot aktif malzemesi haline getirilecek. Yapılacak elektrifikasyon testlerinden sonra ticari olarak üretip üretmemeye karar vereceğiz. Projenin ticari üretime dönüşmesi durumunda, ömrünü tamamlamış bataryaların geri dönüşümünde tarihi bir adım atmış olurken, IConiChem de Avrupa'da lityumu geri kazanan ilk tesislerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

Şengül, elektrikli araçların karbon ayak izinin daha da düşürülmesi açısından projenin önemli olduğuna dikkati çekerek, elektrikli araç piyasasının tüm dünyada sürekli büyürken, ömrünü tamamlayan bataryaların geleceğiyle ilgili sorunun da gündemdeki yerini koruduğunu vurguladı.

Karbon ayak izinin asgari seviyede tutulması açısından bataryaların, bulunduğu ülkelerde geri dönüştürülmesinin önemine işaret eden Şengül, "Geniş bir elektrikli araç piyasasına sahip İngiltere'de kurulu bir şirket olarak gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle, elektrikli araçların amacına uygun olarak karbon ayak izini daha da düşürüp batarya geri dönüşüm ekosistemini destekleyerek çok daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Dünyaya büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu proje bizi çok heyecanlandırıyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Cengiz holding, Kanada, Enerji, Son Dakika

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