Üye Girişi
Cep telefonunu POS'a çeviren teknoloji kargo sektöründe - Son Dakika

Cep telefonunu POS'a çeviren teknoloji kargo sektöründe

24.11.2021 12:45
Cep telefonunu POS'a çeviren teknoloji kargo sektöründe

Mastercard platformunun MNG Kargo uygulamasına entegrasyonu sayesinde kargo çalışanlarının akıllı telefonları POS cihazına dönüşüyor, temassız ödemeler Akbank ödeme altyapısı aracılığı ile gerçekleşiyor.

Mastercard platformunun MNG Kargo uygulamasına entegrasyonu sayesinde kargo çalışanlarının akıllı telefonları POS cihazına dönüşüyor, temassız ödemeler Akbank ödeme altyapısı aracılığı ile gerçekleşiyor.

Mastercard açıklamasına göre, kargo sektöründe bir ilk olma özelliği ile öne çıkan proje için ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, dijital ödemeler dünyasında fark yaratan Akbank ve Türkiye'nin lider kargo firmalarından MNG Kargo iş birliği yaptı.

Proje ile birlikte Mastercard platformu entegrasyonu ve banka partneri Akbank iş birliği ile MNG Kargo çalışanlarının NFC özellikli ve Android tabanlı mobil cihazları POS'a çevriliyor. MNG Kargo müşterileri temassız veya mobil NFC yöntemlerini kullanarak kargo ücretini hızlı ve güvenli şekilde kapıda ödeyebiliyor.

Mastercard'ın geliştirdiği bu yeni platforma entegre olacak tüm firmalar, çalışanlarının mobil cihazlarla ödeme kabul edebilmesini sağlayacak. Örneğin; perakende, teknoloji ya da giyim alanında faaliyet gösteren bir mağaza, tezgahtarlarını bu teknoloji ile donatarak kasa kuyruklarına son verebilecek ya da evlere servis veren restoranlar hem masada hem serviste yine çalışanlarının cihazlarından ödeme alabilecekler. Mastercard Türkiye'nin geliştirerek pazara sunduğu bu ürün, Türkiye'den dünyaya ihraç olacak global bir teknoloji olma yolunda ilerliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Hızlı Büyüyen Avrupa Pazarları Kıdemli Başkan Yardımcısı Onur Kurşun, dijital ödemeler alanında geliştirdikleri yeni teknolojilerle hayatı kolaylaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte her alanda dijital işlemlere yönelik talebin arttığı bir dönem yaşıyoruz. Bu talebi ve yakın gelecekte oluşabilecek tüketici ihtiyaçlarını da gözeterek ticari işletmeler ve bankalar arasında köprü görevi görecek yeni bir Mastercard platformu kurduk. Bu platform sayesinde çalışanların telefonundaki kuruma ait iş süreci takip uygulamalarını, ödeme kabul uygulamasına dönüştürmek mümkün. Bu platform ve son dönemde pazara sürdüğümüz Anında Dijital Kredi gibi diğer inovatif ürünlerimizle yakın gelecekte vazgeçilmez olacak açık bankacılığın ilk adımlarını Türkiye'de atmaya başladık.

Bizim ana hedefimiz nakdin baskın olduğu ödeme noktalarını dönüştürerek dijital ödemelerin erişimini artırmak. Dijital ödemeleri her mobil bağlantılı cihazla, her yerde, herkes tarafından yapılabilir hale getirmek. Bu yolda Türkiye'de şehir içi toplu taşımadan, kapıda ödemelere kadar birçok farklı sektörde büyük iş birlikleri hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz."

"Güvenli ve hızlı bir ödeme çözümü sunuyoruz"

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de kargo ücreti tahsilatlarının Android tabanlı cihazlar ile yapılmasına imkan tanıyarak, Türkiye'de yeniden bir ilke imza attıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz, Türkiye'nin tutar bağımsız işlem yapılabilen ilk mobil POS uygulaması Cebe POS ile KOBİ iş yerlerinden sonra, artık kurumsal işletmelerin de cep telefonlarını POS'a çeviriyoruz. Bu uygulama ile kurumsal firmalar da geleneksel POS cihazlarına bağlı kalmadan, Android tabanlı mobil cihazları ile hızlı ve güvenli ödeme alabiliyor, kolaylıkla uygulanabilir ödeme çözümümüzden yararlanıyor. MNG Kargo ile başladığımız iş birliği ve Mastercard platform entegrasyonu ile tüketicilere güvenli ve hızlı bir ödeme çözümü sunuyoruz. Böylece kapıda ödeme yapma alışkanlığına sahip müşterilerimiz birden çok ödeme yöntemi ile kargo ücretini ödeyebiliyorlar. MNG Kargo ile başlayan kurumsal iş birliklerimizin daha da artacağını söyleyebiliriz."

MNG Kargo Mali İşler Direktörü (CFO) Kağan Gündüz ise fiziki POS cihazlarına bağlı kalmadan güvenli ödeme alabilmenin kendileri için heyecan verici bir dönüşüm olduğunu bildirerek, "Sahada beş bin üzerindeki kuryemiz operasyon işlemleri için kullandıkları el terminallerine ek olarak POS cihazlarını da taşımanın fiziki zorluklarını yaşıyordu. Tek el terminali üzerinden çok daha hızlı bir şekilde güvenilir ödeme alabilmek, hızımıza ve verimliliğimize katkıda bulunacak. Akbank ve Mastercard ile yaptığımız bu iş birliği ile bizim gibi çok yaygın POS cihazı ile hizmet veren kurumsal firmalar içinde değişime öncelik etmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakan Binbaşgil, Mastercard, MNG Kargo, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cep telefonunu POS'a çeviren teknoloji kargo sektöründe - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren emsal karar: İsteyen iş arama izni ücretini alabilir 12:39 Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren emsal karar: İsteyen iş arama izni ücretini alabilir Sigara isteyen şahsa 12:34 Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz 12:28 Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu 11:39 Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek 11:32 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına 10:56 Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Minik Leyla'nın ailesinin avukatı 7 sanığın beraatına itiraz etti 10:19 Minik Leyla'nın ailesinin avukatı 7 sanığın beraatına itiraz etti

Son Dakika Haberleri
12:33 Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı
12:29 Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi
12:28 Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz
12:26 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz
12:13 Nagehan Alçı'nın "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den "Pasta yiyorlar" cevabı
12:04 Ekonomik kriz sebebiyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar
11:55 Zam sırası ayçiçek yağında: TMO ithalat ihalesi yaptı!
11:54 Rekor kıran dolar ve altın bugün ise inip çıkıyor
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi
11:51 CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan "zehirli yılan" yanıtı!
13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu 13 günlük öz kızını karınca zehriyle öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu         
12:45
15 bin nüfuslu sitenin fatura borcu sebebiyle doğal gazı kesildi 15 bin nüfuslu sitenin fatura borcu sebebiyle doğal gazı kesildi         
12:38
Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi         
12:30
Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz         
12:27
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!         
10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 12:49:21. #1.11#
SON DAKİKA: Cep telefonunu POS'a çeviren teknoloji kargo sektöründe - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement