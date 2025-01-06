Ceren Hepyalnız Ener L'Oreal Türkiye Genel Müdürü oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Ceren Hepyalnız Ener L'Oreal Türkiye Genel Müdürü oldu

Ceren Hepyalnız Ener, L'Oreal Türkiye Dermatolojik Güzellik Bölümü Genel Müdürü olarak atandı.

06.01.2025 13:16
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L'Oreal Türkiye, Dermatolojik Güzellik Bölümü Genel Müdürü görevine Ceren Hepyalnız Ener'i atadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre L'Oreal Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. L'Oreal'deki 13 yıllık kariyeri boyunca üç farklı divizyonda ve Türkiye, Fransa, Endonezya gibi 3 farklı ülkede görevlerde bulunan Ceren Hepyalnız Ener, Dermatolojik Güzellik Bölümü Genel Müdürü olarak Türkiye pazarında göreve başladı.

L'Oreal Türkiye ekibine stajyer olarak Profesyonel Ürünler Bölümü'nde başlayan Ceren Hepyalnız Ener, 2015'te Tüketici Ürünleri Bölümü'ne geçiş yaptı.

2018'de Paris merkez ofiste L'Oreal Paris markasında tüm dünya için ürün ve iletişim kampanyası oluşturan ekipte görev aldıktan sonra 2020'de Türkiye'ye dönen Ener, Dermatolojik Güzellik Bölümü'nde La Roche-Posay'in Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. Ener, sonrasında bu bölümdeki tüm markaların sorumluluğunu da üstlenerek Dermatolojik Güzellik bölümü Pazarlama Direktörü olarak atandı.

2022'den itibaren Endonezya'da L'Oreal Paris Marka Genel Müdürü olarak çalışan Ener, markanın ülkedeki konumlamasını ve pazar payını güçlendiren aksiyonlar alarak Endonezya Tüketici Ürünleri Divizyonu'ndaki dönüşüm süreçlerini yönlendirmede ve bu dinamik pazarın gereksinimlerine uyum sağlamada kilit bir rol üstlendi.

Ener, 13 yıllık kariyeri boyunca L'Oreal çatısı altındaki üç farklı bölümde ve Türkiye, Fransa, Endonezya gibi üç farklı ülkede hem yerel hem de uluslararası görevler üstlenerek başarılara imza attı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Magazin, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ceren Hepyalnız Ener L'Oreal Türkiye Genel Müdürü oldu - Son Dakika

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