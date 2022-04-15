Çerkezköy TSO'dan 1500 aileye Ramazan erzak kolisi verildi - Son Dakika

Çerkezköy TSO'nun geleneksel Ramazan erzak kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 1500 erzak kolisi, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi üyelerince Saray, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde önceden belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara elden teslim edildi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Bir ramazanı şerifi daha hep birlikte idrak etmenin sevinci ve huzuru içerisindeyiz. Ramazan ayı binlerce yıllık inancımız, kültür ve geleneğimizdir. Bu ay aynı zamanda kardeşliğin ve yardımlaşmanın sembolüdür. Çerkezköy TSO olarak gerek sosyal sorumluluk anlayışımızla gerek bu manevi duygu ve inançla göreve geldiğimizden bu yana, her sene belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında iftar sofralarına bir nebze olsun destek olmak amacıyla, ramazan erzak kolisi dağıtımımızı çok şükür geleneksel olarak devam ettirdik. Bu sene de 15 meslek grubumuz olarak toplam 1500 adet Ramazan Erzak kolisini, meslek komitesi üyelerimizce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettik. Söz konusu erzak kolilerimiz yine meslek komitesine üye arkadaşlarımız tarafından Saray, Kapaklı ve Çerkezköy'de belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere elden teslim edilmiştir. Bu vesileyle bu mütevazı erzak yardımında emeği bulunan bütün meslek komitesi üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Rabbimden hayır sahiplerinin hayırlarının kabul olmasını diliyorum" - TEKİRDAĞ