Çerkezköy TSO şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Şubat ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yoklama ve saygı duruşu ile başlayan meclis toplantısında Ocak ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. Gelir ve gider bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Simit, poğaça fiyatı belirlendi

Üyelerden gelen talep üzerine ilgili yönetmelikler çerçevesinde simit, açma ve poğaçanın azami fiyatlarının yeniden belirlenmesi görüşüldü. Artan maliyetler ve çevre odaların belirlemiş olduğu azami fiyatlar incelendi. 100 gram simit azami satış fiyatı 3,00 TL, 90 gram poğaça ve açmanın azami satış fiyatı 3,00 TL olarak oybirliği ile kabul edildi. Bir diğer gündem maddesi, kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülen NACE çalışma grubunca mesleklerin gruplandırma rehberinde yer alan 3 NACE kodunda bölünmeye gidilmesi konusu görüşüldü. Bu 3 NACE kodunda bölünmeye gidilmesi nedeniyle 3 NACE kodunun iptal edilerek yerine 6 yeni NACE kodu tanımlanması oybirliği ile kabul edildi. Çerkezköy TSO Meclis Üyeleri tarafından görüşülen son gündem maddesi ise, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2021 yılı Faaliyet Raporu oldu. Çerkezköy TSO 2021 yılı Faaliyet Raporu meclis üyelerine sunuldu. Gerçekleşen meclis toplantısı dilek ve temenniler ile sona erdi. - TEKİRDAĞ