Çeşme'de Yabancı Turist Hedefi

Ekonomi

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, Çeşme'ye gelen turistlerin yüzde 25'inin yabancı olduğunu belirterek, bu sayının yükseltilmesi için çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Belge, gazetecilere yaptığı açıklamada Çeşme'de gelecek sezon hazırlıklarına başlanılması, güzelliklerini doğru şekilde tanıtarak potansiyelinin ortaya konulması ve geçmişteki hatalardan ders alınması gerektiğini söyledi.

Çeşme'nin tanıtımı için fuarların büyük önem taşıdığına işaret eden Belge, "Benim için yurt içi ne kadar önemliyse yurt dışı da o kadar önemli. Çeşme'de yerli ve yabancı turist oranının yarı yarıya olmasını hedefliyoruz. Ancak şu anda bu oran yüzde 75'i yerli, yüzde 25'i yabancı olarak seyrediyor. Bu oranı artırmak için çeşitli çalışmalar yapmamız gerekiyor." dedi.

Belge, Çeşme'nin geçmişte yüzde 90 seviyelerinde yabancı turist ağırladığını ve bu alanda tecrübeli olduğunu dile getirdi.

Çeşme'de halen açık olan otellerin bulunduğunu aktaran Belge, şöyle devam etti:

"Sezon çok da kötü değildi. Çeşme'de bu sezon 2023 yılıyla hemen hemen aynıydı. Oysa bizim hedefimiz, 2019'u yakalamak ve üzerine bir şeyler koymaktı. 2019'daki 12 ayın ortalamasına baktığımızda muhteşemdi ve yıl ortalaması doluluk oranı yüzde 60 gibi bir orana ulaşmıştı. 2023'te 12 ayın ortalaması yüzde 40... Aradaki açık makası 2025'te kapatmak için çaba harcayacağız."