Çeşme-Sakız Feribot Seferleri İptal - Son Dakika
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Ekonomi

Çeşme-Sakız Feribot Seferleri İptal

Yunanistan, gemi liman güvenlik ücreti artırımı nedeniyle Çeşme-Sakız seferlerini iptal etti.

02.10.2024 16:53
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Çeşme ile Yunanistan'ın Sakız Adası arasında feribot seferleri düzenleyen 4 Türk ve Yunan şirketi, Yunanistan'ın Uluslararası Gemi Liman Güvenlik Hizmeti ödemesini geriye dönük tahsil etmek istediğini öne sürerek 12-13 Ekim tarihlerinde sefer düzenlememe kararı aldı.

İki kıyı arasında feribot seferleri düzenleyen Türk firmaları Turyol ve Ertürk ile Yunan şirketleri Sunrise ve Tilos, 12 ve 13 Ekim'de karşılıklı seferleri iptal ederek internet sitelerinde bilet satışı ve rezervasyonlarını "grev nedeniyle iptal edilmiştir" mesajıyla kapattı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Turyol Dış Hatlar Sorumlusu Kadir İnandı, Yunanistan'ın 10 Haziran 2024'de Uluslararası Gemi Liman Güvenlik Hizmeti ödemesini kişi başı 0,5 avrodan 5 avroya çıkardığını belirtti.

Bu ödemenin tahsilatıyla ilgili ada belediyelerinin yetkili kılındığını; Midilli, Sisam ve Meis gibi adalarda belediyelerin yaz dönemi için bu ödemeyi talep etmediklerini savunan İnandı, Sakız Adası Belediyesi ile yaptıkları görüşmede de 10 Haziran'a kadar kesilmiş olan biletlerin uygulamadan muaf tutulacağı, uygulamanın sezon sonuna kadar ertelenmesi için de girişimde bulunulacağı sözünün verildiğini öne sürdü.

İnandı, belediye yetkililerinin yönlendirmesi üzerine 10 Haziran'a kadar kesilmiş tüm biletleri kendilerine ilettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Sezon sonunda acentelerimiz aracılığıyla bizlere Yunanistan'daki ilgili bakanlığın olumlu görüş vermediğini, kanunun uygulanmak zorunda olduğunu, tüm ücretin geriye dönük tahsil edilmesi gerektiğini bildirdiler. Aynı zamanda daha önceden kesilen biletleri de kabul edemeyeceklerini belirttiler. Feribot firmaları olarak yolcularımızdan bu ücreti toplamadık. Sezon bitti ve karşımızda bizleri finansal olarak büyük sıkıntıya sokacak bir sorun ile karşı karşıya kaldık. Çeşme-Sakız Adası arasında çalışan Turyol, Ertürk, Sunrise ve Tilos feribot firmaları olarak ortak kararla 12-13 Ekim 2024 tarihinde karşılıklı olarak sefer yapmamayı kararlaştırdık."

İki kıyı arasında sefer düzenleyen 4 firmaya bu kapsamda 750 bin avroluk ödeme çıkarıldığını, bunun firmalar açısından kabul edilemez olduğunu anlatan İnandı, bu sezon için istenen tahsilatın iptal edilmemesi halinde sefer durdurma eylemini genişleteceklerini dile getirdi.

Ertürk firması yetkilisi Nezihe Ertürk ise bilet satışlarının sezon açılışı öncesi başladığını, Uluslararası Gemi Liman Güvenlik Hizmeti ödemesini artırma kararı alınana kadar çok sayıda bilet satıldığını belirterek geriye dönük tahsilat istenmesinin firmalar açısından mağduriyet doğurduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Sakız Adası, Yunanistan, Ekonomi, Turizm, Ulaşım, Hukuk, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çeşme-Sakız Feribot Seferleri İptal - Son Dakika

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