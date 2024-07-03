Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki düşüş hızlanarak sürmeli - Son Dakika
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Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki düşüş hızlanarak sürmeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyondaki düşüşün hızlanarak sürmesini beklediklerini açıkladı. Yılmaz, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, enflasyonun azalmasının ekonomide öngörülebilirlik sağlayacağını ve gelir dağılımının olumlu yönde gelişeceğini belirtti. Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlılıkla uygulanan ekonomik program ve güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün hızlanacağını ve 2026 yılında enflasyon oranını tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

03.07.2024 11:05
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla uyguladıkları ekonomik program ve güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında, enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini beklediklerini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyonda düşüş döneminin başladığını aktaran Yılmaz, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziran ayında piyasa beklentilerinin altında, yüzde 1,64 oranında arttığına dikkati çekti.

Yılmaz, "Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak yüzde 71,60 düzeyine gerilemiştir." bilgisini verdi.

Enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerilemenin, fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını gösterdiğine işaret eden Yılmaz, "Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşımızın ortak arzusu enflasyon probleminin çözülmesidir. Temel hedefimiz vatandaşımızın öncelikli meselesi olan enflasyonu asgari seviyeye düşürmektir." ifadelerini kullandı.

"Dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz"

Yılmaz, enflasyondaki düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımının da olumlu yönde gelişeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu hedef doğrultusunda enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlarla desteklediğimiz enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cevdet Yılmaz: Enflasyondaki düşüş hızlanarak sürmeli - Son Dakika

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