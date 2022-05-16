Ceylan Karavil 2022 yılında da başarılarını devam ettiriyor - Son Dakika
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Ceylan Karavil 2022 yılında da başarılarını devam ettiriyor

16.05.2022 11:37
Ceylan Karavil 2022 yılında da başarılarını devam ettiriyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi, 2022 yılının ilk 4 ayında ardı ardına bünyesine kattığı yeni markalar ile bölgenin cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi, 2022 yılının ilk 4 ayında ardı ardına bünyesine kattığı yeni markalar ile bölgenin cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, yaptığı etkin çalışmalar sonucunda bünyesine yeni ulusal ve uluslararası markaları ardı ardına bünyesine katarak güçlü marka karmasını daha da genişleterek bölgenin cazibe ve yaşam merkezi olma özelliğini devam ettirdi.

67 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olan alışveriş merkezi 2022 yılının ilk 4 aylık döneminde bünyesine, Adidas, Bambi Yatak, Ced Go, KFC, Rossmann, Tavada Tavuk, Tech N Joy markalarını da katarak bugüne kadar güçlü bir şekilde gelen marka karmasını daha da genişletti ve güçlendirdi. Ceylan Karavil Park AVM Genel Müdürü Necati Ufuk Toydemir, ziyaretçilerin istek ve beklentilerine göre belirlenen markaları alışveriş merkezi bünyesine kattıklarını ve ziyaretçilerinin beğenisini kazanmaya devam ettiklerini belirtti. - DİYARBAKIR

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Güneydoğu Anadolu, alışveriş merkezi, alışveriş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ceylan Karavil 2022 yılında da başarılarını devam ettiriyor - Son Dakika


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