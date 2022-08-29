Cezaevi üretim tesisi oldu - Son Dakika
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Cezaevi üretim tesisi oldu

29.08.2022 10:18

Cezaevi üretim tesisi oldu Malatya'da 2019 yılında kapatılan Arguvan K2 Tipi Kapalı Cezaevi kadınların üretim tesisine dönüştürüldü.

Cezaevi üretim tesisi oldu

MALATYA - Malatya'da 2019 yılında kapatılan Arguvan K2 Tipi Kapalı Cezaevi kadınların üretim tesisine dönüştürüldü. Uzun yıllar cezaevi olarak hizmet veren bina şimdilerde kadınların ekmek kapısı oldu.

Malatya'nın tahıl ambarı olarak bilinen ve kentin hububat ihtiyacında önemli bir yere sahip olan Arguvan'da kadınların ürettiği yöresel ürünler, kurulan kooperatif aracılığıyla satılarak ailelerin bütçesine katkı sunuyor. İlçede bulunan ve uzun yıllar cezaevi olarak hizmet verdikten sonra 2019 yılında Adalet Bakanlığı tarafından kapatılan K2 Tipi Kapalı Cezaevi 2020 yılında belediyeye tahsisi yapıldıktan sonra 250 ortakla kurulan kooperatifin hizmet binasına dönüştürüldü. Arguvanlı kadınların üretim tesisine dönüşen cezaevinde şimdilerde tarhana, erişte, bulgur başta olmak üzere bir çok çeşitte üretim yapılıyor.

"Kadının elinin değdiği her şey daha bereketli olur"

Kooperatif bünyesinde üretimi yapılan ürünler hakkında bilgiler aktaran çalışanlardan Muazzez Yücekaya," Kooperatif bizlere bir ekmek kapası oldu. Kadınlar olarak çalışarak üretiyoruz. Ürettiğimiz her ürün doğal herhangi bir katkı maddesi içermiyor. Tarlalardan elde edilen mahsullerden burada üretim yapıyoruz. Üretimi yapılan tüm ürünler lezzetli ve el emeğidir" dedi.

"Cezaevi üretim üssüne dönüştü"

Kapatıldıktan sonra belediyeye tahsisi yapılan cezaevinin Arguvanlı kadınların üretim üssüne dönüştüğü kaydeden kooperatif sorumlulardan Seher Çakmak ise " Daha önce ilçemizde uzun yıllar cezaevi olarak kullanılan bina son üç yıldır kadınlarımızın üretim üssüne dönüştü. 250 ortaklı kooperatifimizde beş kadın çalışanımız bulunuyor ve üreterek evlerine ekmek götürüyorlar. Bu atıl binanın üretim tesisine dönüştürülmesi için çaba sarf eden başta Arguvan Belediye Başkanımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Malatya, Arguvan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cezaevi üretim tesisi oldu - Son Dakika

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