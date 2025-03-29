Cezayir ve Katar'dan 3,5 Milyar Dolar Proje

Cezayir ve Katar, Cezayir'in güneyinde süt tozu üretimine yönelik 3,5 milyar dolar değerinde entegre bir proje için nihai anlaşma imzaladı.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cezayir Tarım, Kırsal Kalkınma ve Balıkçılık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cezayir Tarım, Kırsal Kalkınma ve Balıkçılık Bakanı Yusuf Şerfe, ülkenin güneyinde 3,5 milyar dolar değerindeki en büyük tarım projelerinden biri olan süt tozu üretimine yönelik entegre projenin uygulanmasına ilişkin yapılan nihai anlaşmanın başkent Cezayir'de düzenlenen imza törenine nezaret etti." denildi.

Bakanlığın açıklamasında, anlaşmanın, bakanlığa bağlı Tarım Yatırım ve Gayrimenkul Genel Müdürü Suad As'us ile Katar'ın Baladna Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali el-Ali tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 117 bin hektarlık alanda hayata geçirilecek projede yem üretim çiftlikleri, inek yetiştirme çiftlikleri, süt ve et üretim çiftlikleri ile süt tozu üretim fabrikasının yer alacağı dile getirildi.

Açıklamada, stratejik olarak nitelendirilen projenin, Cezayir ulusal pazarının süt tozu ihtiyacının yüzde 50'sini yerel olarak üretmeyi ve kendi kendine yeterlilik sağlamanın yanı sıra yerel pazara kırmızı et tedarik etmeyi, iş yaratmayı ve sığır sayısının artmasına katkıda bulunmayı amaçladığı kaydedildi.