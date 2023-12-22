Cezeri Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

Teknopark İstanbul tarafından başarılı çalışmalarda bulunan firmaları motive etmek amacıyla her yıl düzenlenen teknoloji ödülleri, bu yıl Anadolu topraklarında doğup büyüyen, mucit ve mühendis Cezeri'ye ithafen "Cezeri Teknoloji Ödülleri" adıyla sahiplerini buldu.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, Cezeri Teknoloji Ödülleri, 2023 yılında en çok gelişim gösteren Teknopark İstanbul firmalarına verildi.

5 ayrı kategoride dağıtılan Cezeri Teknoloji Ödülleri'nde Yönetim Kurulu Büyük Ödülü BMC Power'a, Jüri Özel Ödülü PAVO Tasarım'a, En İyi AR-GE Projesi Ödülü CET Kompozit'e, En Yenilikçi Kuluçka Firması Ödülü ALLOYA Teknoloji'ye ve En İyi Girişimci Ödülü de QUARK Optical'a verildi.

İstanbul Cezeri Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Selami Çalışkan'ın Cezeri'yi ve İstanbul Cezeri Müzesi'ni tanıttığı sunumun ardından katılımcılara Cezeri'nin olağanüstü makinalarını anlatan bir video gösterimi yapıldı.

Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 2017 yılına kadar Altın Küp adıyla verilen ödüllerin, 2021 yılından bu yana Teknoloji Ödülleri adı altında her yıl bir bilim insanına ithaf edilerek verildiğini belirtti.

Yerebakan, şu ifadeleri kullandı:

"Günümüz teknolojisinin temellerinin hava, boşluk ve denge prensipleri üzerine nasıl inşa edildiğini, Cezeri'nin ilham veren tasarımlarındaki ince mühendislikte belirgin olarak görebiliyoruz. Tasarımlarıyla günlük hayatı kolaylaştıran Cezeri'nin, sibernetik ve robotik biliminin babası olarak kabul edilmesi tesadüf değil. Doğduğu Anadolu topraklarındaki çalışmalarıyla 13. yüzyılda İslam'ın Altın Çağı döneminde, bilim dünyasına büyük miraslar bırakan dahi Cezeri'yi rahmetle anıyor, ödül alan kıymetli firmalarımızı canıgönülden tebrik ediyorum."