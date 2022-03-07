Çiçekçilerde '8 Mart' mesaisi başladı - Son Dakika
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Çiçekçilerde '8 Mart' mesaisi başladı

07.03.2022 16:42
Çiçekçilerde '8 Mart' mesaisi başladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlığı yapan çiçekçilerde mesai yoğunluğu günler öncesinden başladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlığı yapan çiçekçilerde mesai yoğunluğu günler öncesinden başladı.

Birçok özel günün vazgeçilmez hediyesi olan çiçeklere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de yoğun ilgi var. Kadınlar için özel günlerde ayrı özellik taşıyan çiçekler için esnaf hazırlığını günler öncesinden yaptı. Kurumların çalışan kadınlara hediye edeceği çiçeklerin siparişleri de günler öncesinden verildi. Çiçekçilerde de mesai yoğunluğu, 8 Mart'ın birkaç gün öncesinden başlamış oldu.

"Siparişler günler öncesinden verildi"

Eskişehir'de uzun yıllardır çiçekçilik yapan Ahmet Köylü, kurum siparişlerinin yoğunluğu günler öncesinden başlattığını söyledi. Özel günlerde ilk tercihin çiçekler olduğunu belirten Köylü, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar günü bizim için sevgililer günü kadar önemli. Hazırlıklarımızı yaklaşık 1 hafta öncesinden yaptık. Kurumların kadın çalışanlarına hediye etmek için çiçek siparişleri günler öncesinden başladı. Karanfil ve güller gene popülerliğini koruyor. Bireysel alımlarda karanfil ve gül tercihi yoğun olsa da orkidelere ve konsept buketlere de talep fazlasıyla var. 8 Mart'ta teslim edilmek üzere siparişler verildi." - ESKİŞEHİR

Çiçekçilerde '8 Mart' mesaisi başladı
Çiçekçilerde '8 Mart' mesaisi başladı
Çiçekçilerde '8 Mart' mesaisi başladı

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Dünya Kadınlar Günü, Eskişehir, 8 mart, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiçekçilerde '8 Mart' mesaisi başladı - Son Dakika


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