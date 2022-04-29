Çiçekçilerin Anneler Günü mesaisi başladı - Son Dakika

Anneler Günü'ne kısa süre kala yurt içi ve yurt dışından talep alan çiçek sektöründe hareketlilik artı.

Ülke genelindeki kesme çiçek üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Antalya'da, seralarda üretilen çiçekler toplanıp depolarda paketleniyor, yurt içi ve yurt dışı pazar için hazırlanıyor.

Açık artırma usulüyle satış yapılan mezatlarda da Anneler Günü için satışlar başladı.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, küresel salgın döneminde sektörün ihracatını her yıl artırdığını belirtti.

Anneler Günü sevkiyatlarının da sektörün yüzünü güldürdüğünü dile getiren Yılmaz, Anneler Günü'nün İngilizlerde mart sonu, tüm dünyada ise mayısın ikinci pazarında kutlandığını anımsatarak hareketli bir dönem geçirdiklerini söyledi.

8 Mayıs'taki Anneler Günü için sevkiyatların başladığını aktaran Yılmaz, "Beklediğimizin üzerinde bir taleple karşılaşıyoruz. İhracat, pandeminden sonra yükselen bir ivmeyle devam ediyor. Anneler Günü'nde 70 milyon dala yakın çiçek göndereceğiz, bunun da parasal karşılığı 10 milyon dolar. Geçen yılın üzerinde seyrediyor." dedi.

Tedarikçi ülkelerde küresel salgın sürecinde yaşanan üretim ve nakliye sorunlarının halen devam ettiğini ifade eden Yılmaz, özellikle uçuş maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle Kolombiya, Ekvador, Kenya gibi ülkelerden Avrupa'ya çiçeğin konteynırlarla gönderildiğini, bunun da sevkiyatların bir ay gibi uzun sürede ulaştırılmasına neden olduğunu bildirdi.

İsmail Yılmaz, Türkiye'den ise tırlarla en uzun 5 günde sevkiyatın gerçekleştirilebildiğini, özellikle taze ürün isteyen ülkelerin Türkiye'ye yöneldiğini belirtti.

Türkiye'deki üreticilerin fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek pazarını geliştirdiğini aktaran Yılmaz, "En büyük pazarımız Hollanda. İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna da önemli pazarlarımız." diye konuştu.

Çiçek, ucuz ve en etkili hediye

İç pazarın da hareketli olduğunu anlatan Yılmaz, dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle insanların harcamalarına daha dikkat ettiklerini söyledi. Özel günlerde tercih edilen hediyeler arasında çiçeğin önemli bir yeri olduğunu dile getiren Yılmaz, "İnsanlar daha pahalı hediyeler yerine etkisi güçlü ama daha ucuz hediyelere yöneliyorlar. Çiçek de hem ucuz hem de verilen insanda en çok mutluluk etkisi yapacak bir hediye. Bu açıdan çiçeğe karşı ilginin artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Anneler Günü'nde Türkiye ve birçok ülkede kırmızı, beyaz renkteki çiçeklerin tercih edildiğini, İngiltere'de ise ağırlıklı olarak pembe renkteki çiçeklere talep olduğunu kaydetti.