Üye Girişi
Çiftçi Evi'nde ceviz yetiştiriciliği eğitimi - Son Dakika

Çiftçi Evi'nde ceviz yetiştiriciliği eğitimi

10.12.2021 11:06
Çiftçi Evi'nde ceviz yetiştiriciliği eğitimi

Nilüfer Belediyesi'nin çiftçilerin daha verimli üretim yapmaları maksadıyla başlattığı eğitimler devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi'nin çiftçilerin daha verimli üretim yapmaları maksadıyla başlattığı eğitimler devam ediyor.

Daha önce aşılamadan, gübrelemeye, arıcılıktan zeytin yetiştiriciliğine kadar birçok alanda gerçekleştirilen eğitimlerin bu defaki konusu "ceviz yetiştiriciliği ve bakımı" oldu. Ziraat Mühendisi İsmet Ateş, Akçalar'daki Çiftçi Evi'nde yaptığı sunumda üreticilere bilgi, deneyim ve tecrübelerini aktardı. Ceviz türleri, toprak hazırlama ve bakımı, dikim planlaması ve zamanlaması, ceviz hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele konularını ele alan Ziraat Mühendisi İsmet Ateş, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Türkiye'nin, ceviz üretiminde ABD, Çin ve İran'ın ardından dünyada dördüncü sırada yer aldığı bilgisini veren İsmet Ateş, ağaç başına düşen verimin 33-37 kilo olduğunu belirtti.

Ceviz ağaçlarının toprak bakımından seçici olmadığını ifade eden Ateş, ceviz ağacının derin kumlu, süzek, sulamaya uygun ve organik madde açısından zengin topraklarda daha çok verimli olduğunu söyledi. Ceviz yetiştiriciliğinde yapılan hatalara da dikkat çeken Ateş, "Ceviz yetiştiriciliğinde yapılan en büyük hatalardan biri, toprak hazırlığı aşamasını atlayarak, doğrudan çukur açılması ve cevizin dikilmesine geçmektir. Bahçenin temeli topraktır ve bahçenizi doğru bir temel üzerine kurmak, uzun vadede hem ağaçlarınızın daha iyi gelişmesini sağlayacak hem de sizi sonradan ortaya çıkabilecek gelişim problemlerinden kurtaracaktır. Arazi, ceviz fidanı için elverişli bir yapıda değilse de riper ve dipkazan gibi iş makineleriyle toprağın altı ve üstü işlenmeli. Bazı arazilerde gerekli görüldüğü takdirde tesviye ve drenaj işlemleri yapılması gerekebiliyor. Çukurdan çıkan alt toprak ve üst toprak karıştırılmadan ayrı yerlere yığılarak, üst toprak fidan dikileceği zaman dolgu malzemesi olarak alt kısma, alt toprakta destek malzemesi olarak üst kısma konulmalı" diye konuştu.

Ceviz fidanının dikim zamanlamasının da önemli olduğunu söyleyen Ateş, toprağın çamur ya da karla kaplanmamış olması ve toprakta don olmaması gerektiğini vurguladı.

Ceviz fidanı dikim aşamalarını da paylaşan İsmet Ateş, fidan köklerinin, dikimden hemen önce bazı zararlı etmenlere karşı tedbir amaçlı koruyucu çözeltilere batırılmasının, zarar görmüş yerlerin kırpılmasının ve kök budaması yapılmasının da faydalı olacağını söyledi.

Ziraat Mühendisi İsmet Ateş, dikkat edilmesi gereken en önemli hususun, fidanın aşı noktasının toprak yüzeyinin 6-10 santim üstünde kalması olduğunu ifade etti. - BURSA

Çiftçi Evi'nde ceviz yetiştiriciliği eğitimi
Çiftçi Evi'nde ceviz yetiştiriciliği eğitimi
Çiftçi Evi'nde ceviz yetiştiriciliği eğitimi
Çiftçi Evi'nde ceviz yetiştiriciliği eğitimi

nilüfer belediyesi, Ziraat Mühendisi, Çiftçi, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçi Evi'nde ceviz yetiştiriciliği eğitimi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde 11:02 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, 10:57 Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, "Kurtlar Vadisi" hayranı çıktı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı 09:53 Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı 08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor

Son Dakika Haberleri
11:01 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde
10:56 Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, "Kurtlar Vadisi" hayranı çıktı
10:45 Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısı hakim karşısında konuştu: Nadir kadınlardan olduğumu hissediyorum
10:44 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor
10:43 Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem
10:32 Güne yükselişle başlayan dolar 13,86'dan alıcı buluyor
10:28 Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden, fındık gafı yapan Kılıçdaroğlu'na efsane cevap
10:25 Karadeniz yangın tehlikesi için uyarılıyor
10:15 Benzin istasyonundaki şeffaf kapılı tuvalet gündem oldu! Vatandaşın "Her yerim görünüyor" isyanı sosyal medyayı salladı
10:11 Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttı
Şans eseri oradaydılar! İtfaiye erleri, nefessiz kalan bebeğin hayatını kurtardı Şans eseri oradaydılar! İtfaiye erleri, nefessiz kalan bebeğin hayatını kurtardı         
11:12
Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar kamerada Markette soygun girişimi! Kadın kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar kamerada         
11:06
İhaleden aldığı arabayı muayeneye götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı İhaleden aldığı arabayı muayeneye götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı         
10:59
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı         
21:03
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 11:15:36. #1.11#
SON DAKİKA: Çiftçi Evi'nde ceviz yetiştiriciliği eğitimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement