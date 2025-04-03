Çiftçilere 8.3 Milyar Lira Destek Ödemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çiftçilere 8.3 Milyar Lira Destek Ödemesi

Tarım Bakanı Yumaklı, yarın çiftçilere toplam 8.3 milyar lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

03.04.2025 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Çiftçimize destek, üretime güç oluyoruz. 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, destek tutarları, mazot ve gübre için 5 milyar 739 milyon 423 bin 375 lira, yaş çay prim desteği için 2 milyar 614 milyon 813 bin 350 lira olarak belirlendi.

Dondan etkilenen Adana, Hatay, Mersin için ödenecek mazot ve gübre desteğinin tamamı olan 805 milyon lira, paylaşımda belirlenen takvime göre bölünmeden yarın saat 18.00'den sonra ödenecek.

Diğer iller için ödenecek mazot ve gübre desteği, kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi "6" olanlara yarın saat 18.00'den sonra toplam 4 milyar 934 milyon lira olarak ödenecek.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere 8.3 Milyar Lira Destek Ödemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı
Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
Hafzanur Sancaktutan’dan dudak uçuklatan dev anlaşma Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
Icardi’den derbi sonrası olay paylaşımlar Icardi'den derbi sonrası olay paylaşımlar
Para piyasaları tepetaklak Milyarlarca dolarlık kayıp Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp
İngiltere’de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu
İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım

00:04 İlk ziyaret Türkeş’in mezarına MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor İlk ziyaret Türkeş'in mezarına! MHP lideri Bahçeli, bugün mesaisine başlıyor
22:33 Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648’e çıktı Tavuk dönerden zehirlenenlerin sayısı 648'e çıktı
21:32 Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
19:14 İlk “boykot“ anketinde Özgür Özel’e soğuk duş Çıkan sonuçlar dikkat çekici İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici
09:21 Öğrencisi ile ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencisi ile ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı
09:18 Dünyaca ünlü market zinciri online mağazasını kapatıyor Dünyaca ünlü market zinciri online mağazasını kapatıyor
09:13 İngiltere’de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu İngiltere'de Türk berber dükkanlarına kara para operasyonu
09:08 Para piyasaları tepetaklak Milyarlarca dolarlık kayıp Para piyasaları tepetaklak! Milyarlarca dolarlık kayıp
09:04 Icardi’den derbi sonrası olay paylaşımlar Icardi'den derbi sonrası olay paylaşımlar
08:32 Hafzanur Sancaktutan’dan dudak uçuklatan dev anlaşma Hafzanur Sancaktutan'dan dudak uçuklatan dev anlaşma
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
08:26 Altın fiyatları uçuşa geçti Altın fiyatları uçuşa geçti
08:26 Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polise kamyonet çarptı
08:21 Herkes onu konuşuyor Mourinho’nun Okan Buruk’a hareketi dünya basınında Herkes onu konuşuyor! Mourinho'nun Okan Buruk'a hareketi dünya basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 00:18:49. #7.12#
SON DAKİKA: Çiftçilere 8.3 Milyar Lira Destek Ödemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement