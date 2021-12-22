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Çiftçilere taklit ve tağşiş gübrelere karşı uyarısı - Son Dakika

Çiftçilere taklit ve tağşiş gübrelere karşı uyarısı

22.12.2021 11:45
Çiftçilere taklit ve tağşiş gübrelere karşı uyarısı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kimyevi gübre çeşitlerindeki fiyat artışları nedeniyle kötü niyetli kişilerce piyasaya sahte, taklit ve tağşiş ürün sürülmesine karşı üreticileri uyardı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kimyevi gübre çeşitlerindeki fiyat artışları nedeniyle kötü niyetli kişilerce piyasaya sahte, taklit ve tağşiş ürün sürülmesine karşı üreticileri uyardı.

Kimyevi gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle piyasadaki hareketliliği fırsata çevirmek isteyen kişilerce piyasaya sahte, taklit ve tağşiş ürünler sürülebiliyor. Konu hakkında üreticileri uyaran Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretici firmalar tarafından yetkilendirilmemiş dağıtıcılar vasıtasıyla piyasaya ürün arz edilmesine karşı da dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

"Bu gübrelerin analizleri sonucunda hiçbir bitki besin maddesine rastlanılmamaktadır"

Üreticilere tavsiye ve uyarılarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Taklit ve tağşiş ürün olarak üretilen ve güvenli olmayan gübreleri ambalaj, etiket bilgileri ve fiziksel görünümleri ile ruhsatlı gübrelerden ayırt etmek mümkün olmamaktadır. Bu gübrelerin analizlerinin sonucunda etiket bilgileriyle uyumlu bitki besin elementleri hatta gübre içerisinde hiçbir bitki besin maddesi bulunmamaktadır. Ayrıca çiftçilerimizin, firmaların satış noktaları dışında ucuz olduğu gerekçesiyle faturasız gübre alarak kullanmaları mağduriyet yaşanmasına neden olmaktadır. Bu konuyla ilgili mağdur olmamaları için çiftçilerimizin, seyyar olarak pazarlanan ve mahallelerinde satılan gübreleri almamaları gerekmektedir. Gübrelerin seyyar olarak pazarlanması da 'Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği' mevzuatına uygun olmayıp, dağıtıcılar gübre satışlarını Gübre Takip Sistemi (GTS) üzerinden yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

"Üreticilerimizin daha dikkatli olması gerekmektedir"

Üreticilerin ihtiyaç duydukları gübreleri sabit, yerleri bilinen firmalardan alınmasının önemli olduğuna dikkat çeken Gümüş, "Çiftçilerimiz İhtiyaç duydukları gübreleri; sabit, yerleri bilinen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'Gübre Dağıtıcılık Belgesi' ile izin verilen üretici firmaların bayisi olan ve belgeleri istenildiğinde ibraz edebilen, sattıkları ürün bilgileri ile birlikte şirket bilgilerini içeren belgeleri düzenleyebilen gerçek ve tüzel kişilerden satın almalıdır. Aksi takdirde çiftçilerimizin ödemiş oldukları gübre bedellerinden ve ürün kayıplarından dolayı mağduriyetlerinin oluşabileceği bilinmelidir. Daha da önemlisi tarıma elverişli 1 santimetre kalınlığındaki toprağın, ortalama olarak 100 ile bin yıl arasında oluştuğunun göz önünde bulundurularak taklit, tağşiş ürünü bu gübrelerin topraklarımızda da telafisi güç sonuçlara neden olabileceği gerçeğinin de unutulmadan üreticilerimizin daha dikkatli olması gerekmektedir" dedi. - ESKİŞEHİR

Çiftçilere taklit ve tağşiş gübrelere karşı uyarısı

Eskişehir, Gümüş, Bitki, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere taklit ve tağşiş gübrelere karşı uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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