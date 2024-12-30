Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Ekonomi

Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Bilgilendirmesi

Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Bilgilendirmesi

Ağrı'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yeni destekleme modeli ve üretim planlaması hakkında bilgi veriyor.

30.12.2024 09:34
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" kapsamında Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek çiftçileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve teknik personel, merkeze bağlı Cumaçay köyünde çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıda, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için yapılması gereken planlamalar, yeni destekleme modelleri ve çiftçilere sunulan desteklerle ilgili bilgiler paylaşıldı. Ayrıca çiftçilerin soru ve sorunları dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyinoğlu, tarımsal üretim planlamasının, 2023 yılının ortalarında mevzuat değişikliği ile hayata geçtiğini ve 2024 yılının başında hayvancılık ile su ürünlerinde uygulanmaya başladığını ifade etti.

Bitkisel üretim planlaması için başvuruların alındığını ve 2025'te bu çalışmaların sürdürüleceğini kaydeden Hüseyinoğlu, "Bakanlığımız, tarımsal üretim planlaması ile ilgili yeni bir vizyon geliştirdi. 81 il ve 922 ilçede, nerede hangi ürünün üretileceği ve nerede üretilmemesi gerektiği konusunda kapsamlı çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın hem tam destek alması hem de mağduriyet yaşamaması için bu sistemi detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Bu güne kadar 240 köyde bilgilendirme yaptık. İlçelerde ve köylerde, hayvancılık, su ürünleri ve bitkisel üretim destekleme modeliyle ilgili bilgilendirmelere devam edeceğiz" dedi.

Yeni destekleme modeline üreticilerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Hüseyinoğlu, muhtarlar aracılığıyla yapılan planlamaların yanı sıra sosyal medya hesaplarından ve kurum ziyaretlerinden de bilgi paylaşıldığını ifade etti.

Bilgilendirme çalışmalarının amacını anlatan Hüseyinoğlu, "Bu tarımsal üretim planlamasının amacı, ülkemizdeki tarımsal üretimin daha verimli hale gelmesini ve ürün miktarının artmasını sağlamak. Böylece vatandaşlarımızın gelirlerini artırmayı hedefliyoruz. İnşallah, üreticilerimizin çabasıyla bu hedeflerimize ulaşacağız ve daha sağlıklı, daha iyi bir üretim gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Bilgilendirmesi - Son Dakika

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