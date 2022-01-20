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Çiftçilere yüzde 50 hibe desteği - Son Dakika

Çiftçilere yüzde 50 hibe desteği

20.01.2022 15:49
Çiftçilere yüzde 50 hibe desteği

Bursa'da kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amacıyla yüzde 50 hibe başvuruları başladı.

Bursa'da kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amacıyla yüzde 50 hibe başvuruları başladı.

Çiftçilere seslenen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TKDK tarafından yürütülen destek programı kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan tüm çiftçilere bireysel sulama sistemleri almak için başvurmaları durumunda, kurulacak olan sistemin yüzde 50'sine (KDV hariç) hibe desteği verilecek" dedi.

Başkan Kanar, "Tıbbi ve aromatik bitki, süs bitkisi, mantar, fide ve fidan yetiştiricilikleri, arıcılık, zanaatkarlık, katma değerli ürün üretimi, kırsal turizm faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, tarımsal makine parkı kurulması ve yenilenebilir enerji gibi çeşitli sektörler için kırsal alanlarda gerçekleştirilecek yatırımlara TKDK tarafından yüzde 55-65 oranlarında hibe desteği sağlanacaktır. Hibe desteğine ilave olarak, uygun yatırım harcamaları KDV ve benzeri tüm vergilerden muaf olacaklardır. İçerisinde yapım işi bulunmayan başvurular 19.01.2022'den başlayıp, 09.02.2022'de, yapım işi içeren başvuruların son teslim tarihi ise 14.01.2022'den başlayıp, 09.03.2022'de sonlanacaktır. Faaliyetler kırsal alanda olmalıdır. Hibelerden makine parkları bünyesinde tarım kooperatifleri de yararlanabilecektir. Destekler kapsamında kooperatifler, kendi yürür ve traktör arkası makinelerinin alımını yapabileceklerdir. En az yatırım tutarı 5 bin euro, en fazla yatırım tutarı ise 500 bin euro olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerimiz, 444 3 815 dahili 2222 arayabilirler ya da şahsen birimimizi ziyaret edebilirler" şeklinde konuştu. - BURSA

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Yatırım, Çiftçi, Tarım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere yüzde 50 hibe desteği - Son Dakika Ekonomi


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