Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek - Son Dakika
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Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek

05.05.2022 23:20

Ulusal Süt Konseyi, soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını yüzde 33 zamla litre başına 7,50 lira olarak belirledi. Bu gelişme önümüzdeki günlerde süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının yükselmesine sebep olacak.

Ulusal Süt Konseyi, 15 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7,50 lira olarak belirledi. Perakende süt ve süt ürünleri fiyatlarına nisan sonu ve mayıs başı itibarıyla bir zam daha gelmiş ve marketlerde 1 litre tam yağlı sütün fiyatı 15,95 liraya ulaşmıştı. Sene başında 8 lira olan yaygın markalı bir litre yarım yağlı süt fiyatı ise 12 liraya ulaşmıştı.

FİYAT İLERLEYEN GÜNLERDE TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Konseyin internet sitesinde yer alan açıklamada, 18 Mart'ta, 1 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre fiyatının 5,70 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı. Çiğ süt üretim maliyetinde önemli bir değişiklik olduğunda gelecek süreçte piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatında, 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 10 kuruş fark uygulanacaktır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 1 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olacak Çiğ Süt Priminin litre başına 0,20 lira olacağı bilgisi edinilmiştir."

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SON DAKİKA: Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek - Son Dakika
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