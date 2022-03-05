Cihangir Kebap 3. şubesini açıyor - Son Dakika

Cihangir Kebap, 'Dürümmatik' adıyla 3.şubesini açıyor.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, Güzelyalı ve Türkmenbaşı şubelerinin ardından merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerinde 'Dürümmatik' adıyla 3.şubesini açacak.

Adana Kebap dürüm konseptinin ön plana çıkacağı 'Dürümmatik'in 20 Mart Pazar günü açılması bekleniyor.

Cihangir Korkmaz, "Bu şubemizde Adana Kebap dürüm ön plana çıkacak. Tablacı salatasıyla hazırlayacağımız Adana'mıza özgü Adana Kebap dürümü vatandaşlarımız çok beğenecek. Açılışımıza herkesi bekliyoruz. İnşallah çok güzel bir şube olacak ve şubelerimizin devamı gelecek. Çok yakında yurt içi ve yurt dışına da şubelerimizi açacağız" diye konuştu. - ADANA