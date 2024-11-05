CIIE 2023 Şanghay'da Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

CIIE 2023 Şanghay'da Başladı

Çin Uluslararası İthalat Fuarı, bu yıl 7. kez Şanghay'da gerçekleştiriliyor. Başbakan Li, Çin'in dışa açılmasının global ekonomi için önemini vurguladı.

05.11.2024 13:17
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Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), Şanghay şehrinde başladı.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen fuarın açılış törenine, çeşitli ülkelerden 1000'den fazla hükümet ve iş dünyası temsilcisi katıldı.

Çin Başbakanı Li Çiang, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Çin'in daha fazla dışa açılmasının, yavaşlayan küresel ekonomi için bir istikrar unsuru olacağını vurguladı.

Çin ekonomisinin küresel ekonomiyi harekete geçirme gücünün olduğunu ifade eden Li, "Çin, süper büyüklükteki pazarını daha fazla dışa açacak ve fırsatlarını diğer ülkelerle paylaşmak için güçlü önlemler alacak." dedi.

Li, Çin ekonomisindeki mevcut zorlukların aşılması ve ekonomik gidişatın düzeltilmesinin "koordine çabaları" gerektirdiğini belirterek, "Dönemsel yavaşlamaya karşı hala büyük boyutlu canlandırma politikaları uygulama yeteneğine ve para politikalarını düzenlenme esnekliğine sahibiz." ifadesini kullandı.

"Kapalı, küçültücü ve adil olmayan ticaret pratiklerine son verme" çağrısı

Çin'e resmi ziyareti kapsamında fuara konuk olan Malezya Başbakanı Enver İbrahim de uluslararası alanda "kapalı, küçültücü ve adil olmayan ticaret pratiklerine son verme" ve "karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ilişkilere bağlı kalma" çağrısında bulundu.

İbrahim, "Serbest ticaret ve sürdürülebilirlik hedefleri için çok kültürlü işbirliği, rekabeti bastırmak, adil olmayan avantajlar elde etmek ve çatışma yaratmak için değil, küresel kalkınmayı eşit şekilde geliştirmek için kullanılmalı." diye konuştu.

Başbakan İbrahim, ülkesinin de üyesi olduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) bölgede kapsayıcı ekonomik büyüme ve refahın paylaşımı açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğini vurguladı.

Çin, CIIE'yi, ilk kez 2018'de, ABD ile karşılıklı gümrük tarifelerinin yükseltilmesiyle tetiklenen "ticaret savaşının" başlamasının hemen ardından düzenlemişti.

Her yıl düzenlenen etkinlik bir ticaret fuarının ötesinde yabancı işletmeler için Çin'in merkezi ve yerel hükümetleri ile ülkedeki kurumsal ve bireysel alıcılarla ilişki kurabilmek için zemin olarak görülüyor.

Bu yıl 5- 10 Kasım'da düzenlenen fuara 150'den fazla ülkeden 3 bin 500 firma ve kurum katılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İş Dünyası, Hükümet, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CIIE 2023 Şanghay'da Başladı - Son Dakika

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