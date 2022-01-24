Üye Girişi
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem - Son Dakika

Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem

24.01.2022 10:01
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 6 bin 500 dekar arazide yılın 12 ayında üretimi yapılan çilek, Türk Patent ve Marka Kurumundan "Köprübaşı Çileği Coğrafi İşaret Belgesi" ile tescillenirken, kışın sert geçtiği ilçede çiftçiler tescilli çileklerini don tehlikesinden korumak için seralarda soba...

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 6 bin 500 dekar arazide yılın 12 ayında üretimi yapılan çilek, Türk Patent ve Marka Kurumundan "Köprübaşı Çileği Coğrafi İşaret Belgesi" ile tescillenirken, kışın sert geçtiği ilçede çiftçiler tescilli çileklerini don tehlikesinden korumak için seralarda soba yakmaya başladı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 1999 yılında 400 metrekarelik alanda tarımına başlanan çilek yetiştiriciliği, şimdilerde 6 bin 500 dekar alana çıktı. Çilek tarımında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri haline gelen ilçede yılın 12 ayında çilek yetiştiriliyor. Mevsiminde 8 liralardan satılan çilek, kış aylarında 25 liraya kadar alıcı bulurken, ilçe çiftçisine yılda 150 milyon TL'lik gelir sağlanıyor.

Tescilli çileğe sobalı koruma

Öte yandan, Manisa'nın yüksek kesimlerinde yer alan Köprübaşı ilçesinde kış mevsimi de diğer bölgelere göre sert geçiyor. Gece -10 derecelere kadar düşen sıcaklıklarda çiftçiler seralarının başında nöbet tutarak çileklerini don tehlikesine karşı koruyor. Özellikle sabaha karşı seralarına gelen çiftçiler seraya su vererek önce sera içerisindeki nem dengesini koruyor. Ardından sera içinde yaktıkları sobayla da içerideki ısının yükselmesini sağlayarak don tehlikesinin önüne geçiyor.

İlçede çilek üretiminin 1999 yılında başladığını belirten Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, "Çilek üretimimiz 1999 yılında Tarım İl Müdürlüğü ile dönemin İl Özel İdaresinin ortak projesi ile 400 dekar arazide başlandı. Deney amacıyla 5 yıllık plan içerisinde 500'er dekar olarak çiftçiler arttırdı. Günümüzde TÜİK verilerine göre 6 bin 500 dekar alanda üretimimizi yapıyoruz. Yoğun hasadımız 15 nisanda başlıyor. O dönemde Türkiye'deki tek üretim yeri Köprübaşı. Diğer Aydın bölgesi gibi yerlerde bitmiş oluyor. Coğrafi işaretimizi de 2021 yılında tescilledik. Bunun da özelliği diğer yerlerde yetişen çileklere göre C vitamini olarak daha yoğun. Yıllık ortalama dekara 3 ton civarında üretim yapılıyor. Bu da 6 bin 500 dekarda 20 bin ton civarında yılda üretim yapılıyor. Yılın her dönemi çilek üretimi yapılıyor. Geçtiğimiz yıl ortalama 8 TL civarında satıldı" dedi.

"Kışın verim düşük ancak fiyatlar iyi"

Kış mevsiminde serada çilek yetiştirildiğini belirten Sağıroğlu, "Kışın üretimimiz seralarda gerçekleştiriliyor. Belediye, Tarım İl Müdürlüğü projeleri ile çiftçilerin kendi gayretleriyle kurduğu seralarda üretim yapılıyor. 50 tane 1 dekar tünel seramız var. Diğer açıkta meyve alamıyoruz ancak çiftçiler onları da örterek don tehlikesine karşı koruyor. Kışın verim düşük ancak fiyatlar iyi. Şu anda 25 TL civarında satılıyor. 25 TL güzel fiyat ancak üretim yoğun değil. 3 ton alınan tarladan şu an 1 kasa 2 kasa şeklinde toplanıyor yani 10 kilogram civarında" diye konuştu.

15 Nisanda çilek mevsiminin başladığını belirten Sağıroğlu, "Tabi çileğin yoğun alım zamanında 15 nisan gibi alıcılar buraya gelir. Burada bir halimiz var orada fiyat belirlenir. Ağırlıklı İstanbul, İzmir ve Ankara'ya çilekler gönderilir" ifadelerini kullandı.

"Havalar soğuk olduğu zaman uyumak yok"

15 yıldır çilek üretimi yaptığını belirten Rahim Özcan, "15 yıldır çilek üretimin yapıyorum. Daha önce tütün üretimi yapıyordum ancak onu bırakıp çilek üretimine başladık. Kışın serada yazın açıkta 12 ay boyunca çilek üretiyoruz. Kışın çilek üretimi daha zor. Çocuk gibi bakım istiyor ve işçiliği bitmiyor. Ancak ben sevdiğim için zor gelmiyor. Bugün fiyatı 25 lira, sezonda 10 TL civarında sattım" dedi.

Hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğü zamanlarda uyumadığını belirten çilek üreticisi Özcan, "Geceleri hava çok soğuduğu zaman soba yakıyorum. Isıtma sistemi gibi olmuyor ancak yine de soğuktan koruyoruz. Havalar soğuk olduğu zaman uyumak yok. Nöbet tutarak sabaha kadar seramızın başındayız. Hala daha uyumadım bugün de nöbetçiyim" diye konuştu.

Köprübaşı çileğinin diğer çileklere göre farklı olduğunu dile getiren Özcan, "Köprübaşı çileğinin en büyük özelliği dayanması ve aromasının çok güzel olması. Çevredeki ilçelere ve hastanelere sürekli gönderiyoruz. Şu anda yetiştiremiyoruz. Çilek üretimi güzel kazandırıyor" dedi.

Coğrafi işaret aldı

Öte yandan, Köprübaşı çileği Türk Patent ve Marka Kurumundan "Köprübaşı Çileği Coğrafi İşaret Belgesi"ni de aldı. Kendine has aroması ve özellikleriyle diğer çileklerden ayrılan "Köprübaşı Çileği" artık tescil belgesiyle üretilerek sofralardaki yerini almaya devam ediyor. - MANİSA

Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem
Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem

YORUMLAR
500

Köprübaşı, Hisarcık, Manisa, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem - Son Dakika Ekonomi


Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı! Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı!         
09:57
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz         
09:51
100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!         
09:45
Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında         
09:34
Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler Hırsızlar, yağmaladıkları evi 3 çocukla birlikte ateşe verdiler         
09:10
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30

Son Dakika Haberleri
10:01 BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi
09:56 Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı!
09:55 Cani baba, karnesini beğendiği kızını öldüresiye dövdü! Sosyal medya ayağa kalktı
09:50 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz
09:49 Yakın dostu Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan Hülya Koçyiğit, konuşmakta güçlük çekti
09:45 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
09:43 Restoranlarda müşteri sayısı yüzde 40 oranında düştü
09:33 Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında
09:30 Karnesini beğenmediği kızını ters çevirip yerden yere vurdu! Cani babanın öldüresiye dayağı kamerada
09:27 Altın fiyatları 24 Ocak Pazartesi! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 10:08:35. #1.12#
SON DAKİKA: Çilek seralarında don tehlikesine karşı sobalı önlem - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement