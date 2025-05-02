Çin, ABD ile Gümrük Tarifeleri Görüşmelerini Değerlendiriyor

ÇİN Ticaret Bakanlığı, ABD'nin gümrük tarifeleri konusundaki görüşme taleplerini değerlendirmekte olduklarını açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü açıklama yaparak, ABD ile görüşme konusunu değerlendirdi. Çinli sözcü, Çin tarafının ABD'li üst düzey yetkililerin gümrük tarifeleri konusunda Çin ile görüşmeye hazır olduklarını belirten çok sayıda açıklama yaptıklarının farkında olduğunu, buna paralel olarak ABD tarafının Çin ile görüşmeyi başlatmak için ilgili taraflar aracılığıyla Çin'e mesajlar yolladığını ve Çin'in bu talepleri değerlendirmekte olduğunu söyledi.

Çinli sözcü, "Çin tarafı şuna vurgu yapmak istiyor ki, herhangi bir diyalog veya görüşmede tek taraflı ek tarife şeklindeki yanlış uygulama düzeltilmez ise ABD tarafının samimiyetsizliği kanıtlanacaktır ve karşılıklı güven zedelenecektir. ABD'nin verdiği sözleri yerine getirmemesi ve özellikle görüşme kisvesi altında zorbaca tavrını sürdürmesini, Çin asla ve asla kabul etmeyecektir" diye konuştu.