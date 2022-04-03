Çin Başbakan Yardımcısı, Dış Ticaret Şirketlerine Destek Verilmesi Gerektiğini Vurguladı - Son Dakika
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Çin Başbakan Yardımcısı, Dış Ticaret Şirketlerine Destek Verilmesi Gerektiğini Vurguladı

03.04.2022 15:12
Çin Başbakan Yardımcısı, Dış Ticaret Şirketlerine Destek Verilmesi Gerektiğini Vurguladı

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Hu, bu açıklamayı dış ticaretteki durum hakkında düzenlenen bir sempozyuma başkanlık ederken yaptı. Çin'in dış ticaretinin yılın ilk çeyreğinde hükümet yetkilileri ve işletmelerin ortak çabası sayesinde iyi bir başlangıç yaptığını kaydeden Hu, dış ticarette daha zorlu ve karmaşık […]

Çin <a class='keyword-sd' href='/basbakan-yardimcisi/' title='Başbakan Yardımcısı'>Başbakan Yardımcısı</a>, Dış Ticaret Şirketlerine Destek Verilmesi Gerektiğini Vurguladı

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) — Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi de olan Hu, bu açıklamayı dış ticaretteki durum hakkında düzenlenen bir sempozyuma başkanlık ederken yaptı. Çin'in dış ticaretinin yılın ilk çeyreğinde hükümet yetkilileri ve işletmelerin ortak çabası sayesinde iyi bir başlangıç yaptığını kaydeden Hu, dış ticarette daha zorlu ve karmaşık bir dış ortamın bulunduğunun altını çizdi.

Hu, yetkili makamları, dış ticarette şirketler için hizmetleri optimize etmeye, uygulamaya konan olumlu politikaların uygulanmasını teşvik etmeye ve şirketlerin sorunları çözmesine aktif olarak yardımcı olmaya daha fazla önem vermeye çağırdı. Hu, yetkililerin dış ticaretteki durumu yakından takip etmesi, doğru analizler ve değerlendirmeler yapması ve uzmanların, akademisyenlerin ve işletmelerin görüşlerine tam anlamıyla kulak vermesi gerektiğini söyledi. Hu ayrıca araştırma kurumlarını ve uzmanları ilgili analiz ve araştırmaları güçlendirmeye ve işletmeleri üretim ve operasyondaki yeni durumlara ve sorunlara aktif olarak yanıt vermek için teşvik etmeye çağırdı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Komünist, Hükümet, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin Başbakan Yardımcısı, Dış Ticaret Şirketlerine Destek Verilmesi Gerektiğini Vurguladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Başbakan Yardımcısı, Dış Ticaret Şirketlerine Destek Verilmesi Gerektiğini Vurguladı - Son Dakika
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