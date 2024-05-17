Çin\'de Nisan Ayında Elektrik Üretimi ve Tüketimi Arttı

Ekonomi

Çin'de nisan ayında elektrik üretimi ve tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, elektrik üretimi, nisanda yıllık bazda yüzde 3,1 artarak 690,1 milyar kilovatsaate ulaştı.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4, hidroelektrik yüzde 21, termik enerji yüzde 1,3 ve nükleer enerji yüzde 5,9 artış kaydetti.

Elektrik tüketimi

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, nisanda ülke genelinde elektrik tüketimi ise yıllık bazda yüzde 7 artışla 741,2 milyar kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 10,5, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 6,2 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 10,8 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi ise yıllık yüzde 5,9 artış kaydetti.

Ülkede elektrik tüketimi 2024'ün ilk 4 ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 3,08 trilyon kilovatsaate ulaştı.