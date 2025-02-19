Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Çin'de yeni konut fiyatları, Ocak 2025'te yıllık yüzde 5 düşüş gösterdi. 19 aydır devam eden azalmanın sebebi, gayrimenkul sektöründeki borç sorunları ve azalan yatırımlardır.

19.02.2025 12:47
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Çin'de gayrimenkul sektöründeki borç problemleri ve yatırımlardaki azalmaya paralel konut fiyatlarındaki süregelen düşüş, yeni yılın ilk ayında da devam etti.

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Ocak 2025'te ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 3,4, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli kentte yüzde 5 ve "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 6 geriledi.

İkinci el konut fiyatları da yıllık bazda birinci kuşak kentlerde yüzde 5,6, ikinci kuşak kentlerde yüzde 7,6 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 8,2 düştü.

Yeni konut fiyatları 19 aydır geriliyor

Ülkede yeni konut fiyatları 19 aydır düşüyor. Hükümetin son aylarda piyasayı canlandırmaya yönelik attığı teşvik adımlarının beklenen etkiyi yaratmadığı gözleniyor.

Çin'de gayrimenkul sektörü ve emlak piyasasında Kovid-19 salgını ile başlayan daralmanın konut fiyatlarını baskılaması devam ediyor.

Ülkede gayrimenkul yatırımları, 2023'te yüzde 9,6, 2024'te ise yüzde 10,6 azalmıştı.

Merkezi hükümet, konut piyasasını canlandırmak üzere kredi faizlerini ve asgari teminat ödemelerini düşürürken yerel yönetimler, konut satışlarını teşvik için satış vergilerinin azaltılmasından düzenlemelerin gevşetilmesine ve satışların sübvanse edilmesine birçok politika tedbirini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Hükümet, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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