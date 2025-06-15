Çin'de Lityum İyon Pil Üretimi %68 Arttı

Çin'de üretilen lityum iyon pillerin toplam şarj kapasitesi, 2025'in ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artış kaydettiği bildirildi.

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığının verilerine göre, Ocak-Nisan 2025 döneminde üretilen şarj kapasitesi 473 gigavatsaate ulaştı.

Üretilen şarj kapasitesi dört aylık dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 68 arttı.

Bu dönemde enerji depolama üniteleri için 110 gigavatsaat, yeni enerji araçları için de 184 gigavatsaat şarj kapasitesi üretildi.

Lityum-iyon pil ihracatı ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 155,4 milyar yuan (21,7 milyar dolar) oldu.

Çin, mobil cihazlar, elektrikli araçlar ve enerji depolama ihtiyaçları için yaygın kullanılan lityum-iyon pillerin en büyük pazarı konumunda bulunuyor.

Pekin yönetimi bu sektördeki gelişimi, Çin'in yeşil ve düşük karbonlu sürdürülebilir bir kalkınma modeline geçmesi, karbon salımını azaltma hedeflerine ulaşması açısından kritik görüyor.