Çin'de Mayıs Ayında Elektrik Üretimi Arttı

Çin'de mayıs ayında elektrik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydetti.
Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre elektrik üretimi, Mayıs 2024'te yıllık bazda yüzde 2,3 artarak 717,9 milyar kilovatsaate ulaştı.
Güneş enerjisinden elektrik üretimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1, hidroelektrik üretimi yüzde 38,6 artarken termik enerjiden yüzde 4,3 ve nükleer enerjiden yüzde 2,4 azaldı.
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