Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar nisanda Kovid-19 etkisiyle geriledi - Son Dakika

Çin'de nisan ayında, başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol etmek için uygulanan kısıtlamaların ekonomi üzerindeki etkileri hissedildi.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, nisan ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,9, perakende satışlar yüzde 11,1 azalırken, sabit sermaye yatırımlarında artış yılın ilk üç ayına kıyasla yavaşladı.

Kentlerdeki işsizlik oranı martta 5,8 iken nisanda yüzde 6,1'e çıktı.

Üretim ve tüketimde sert düşüş

Sanayi üretimi ve perakende satışlar salgının başından bu yana en sert düşüşlerini kaydetti.

UIB verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,94 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin katma değerli çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, nisanda yıllık bazda yüzde 2,9 azaldı.

Bu, Kovid-19 salgının başında üretim üzerinde etkilerin ilk kez hissedildiği Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en sert düşüş oldu.

Sanayi üretimi mart ayında yüzde 5 artış göstermişti.

Çin'de imalat sektöründe ekonomik etkinliği ölçen imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 2,1 puan azalarak 47,4'e gerilemişti. Bu, Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviye olmuştu.

PMI endeksinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.

Perakende satışlar

Ülke genelinde Omicron varyantının tetiklediği salgınlar nedeniyle ay boyunca Şanghay ve çok sayıda şehirde uygulanan kısıtlamalar tüketimi olumsuz etkiledi.

İmalat ürünlerine yönelik piyasadaki talebi gösteren perakende satışlar nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azaldı.

Azalma, Kovid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği Mart 2020'deki yüzde 15,8'lik düşüşün ardından kaydedilen en sert düşüş oldu.

Perakende satışlar mart ayında yıllık bazda yüzde 3,5 azalmış, bu Haziran 2020'den bu yana kaydedilen ilk düşüş olmuştu.

Sabit sermaye yatırımları

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanıma yapılan yatırımları kapsayan sabit sermaye yatırımlarının ise ilk dört ayda yüzde 6,8 arttığı bildirildi. Artış, ilk çeyrekteki yüzde 9,3'lük artışın altında kaldı.

İşsizlik

Çin'de kentlerdeki işsizlik oranı nisanda önceki aya göre yüzde 0,3 artışla yüzde 6,1'e çıktı.

UIB verilerine göre yılın ilk 4 ayında 4,06 milyon istihdam yaratılırken ülkenin en büyük 31 kentinde işsizlik oranının yüzde 6,7'ye çıktığı bildirildi.

Çin 2022'de kentlerde 11 milyondan fazla yeni istihdam yaratarak işsizlik oranını, "yüzde 5,5 civarında" olması hedeflenen yıllık büyüme oranının altında tutmayı amaçlıyor.

Omicron vakaları "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in, mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.