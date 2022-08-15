Çin, ekonomik toparlanmadaki yavaşlamaya karşı faiz indirimine gitti - Son Dakika
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Çin, ekonomik toparlanmadaki yavaşlamaya karşı faiz indirimine gitti

15.08.2022 09:20
Çin, ekonomik toparlanmadaki yavaşlamaya karşı faiz indirimine gitti

Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ederken Merkez Bankası piyasaya likidite sağlamak amacıyla faiz indirimine gitti.

Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ederken Merkez Bankası piyasaya likidite sağlamak amacıyla faiz indirimine gitti.

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) 10 baz puan indirerek 2,85'den yüzde 2,75'e çekti.

Bankalara Merkez Bankasından menkul varlıkları karşılığı orta vadeli kredi almasını sağlayan mekanizma ile piyasada 400 milyar yuan (yaklaşık 59,34 milyar dolar) aktarılması hedefleniyor.

Banka, ayrıca yedi günlük ters repo faiz oranını da 10 baz puan indirerek yüzde 2,1'den yüzde 2'ye düşürdü. Buradan da piyasaya 2 milyar yuan (yaklaşık 300 milyon dolar) sıcak para aktarılması amaçlanıyor.

Ekonomik toparlanmada yavaşlama işaretleri

Bankanın kararı, bugün açıklanan temmuz ayı göstergelerinde ekonomik toparlanmanın yavaşladığına ilişkin işaretlerin görülmesinin ardından geldi.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, temmuzda sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,8 artarken hazirandaki yüzde 3,9'luk artışın gerisinde kaldı. Perakende satışlar da hazirandaki yıllık yüzde 3,1'lik artışın ardından temmuzda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Sabit sermaye yatırımları yılın ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 büyürken ilk 6 aydaki yüzde 6,1'lik büyümenin yavaşladığı gözlendi.

Gayrimenkul yatırımları ise yılın ilk 7 ayında önceki yıla göre yüzde 6,4 azaldı.

Öte yandan kentlerdeki işsizlik oranının da hala yüksek seviyede olduğu görülüyor. UİB verilerine göre, haziranda yüzde 5,5 olan işsizlik oranı, temmuzda yüzde 5,4 oldu.

16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı haziranda yüzde 19,3 iken temmuzda yüzde 19,9'a çıktı.

Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisini belirgin şekilde hissedilmişti.

Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Mayıs ve haziran aylarında görülen toparlama eğiliminin temmuzda yavaşlaması, önümüzdeki aylarda ortaya çıkabilecek yeni salgın dalgalarının ekonomiyi nasıl etkileyebileceğine dair kuşkulara yol açıyor.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirleri, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

YORUMLAR
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Çin'in Elektrik Üretimi Temmuz Ayında Arttı Çin'in Elektrik Üretimi Temmuz Ayında Arttı Çin'de Konut Fiyatları Temmuz'da Genel Olarak Sabit Kaldı Çin'de Konut Fiyatları Temmuz'da Genel Olarak Sabit Kaldı
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin, ekonomik toparlanmadaki yavaşlamaya karşı faiz indirimine gitti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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