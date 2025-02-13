Çin'den ABD'ye Ticaret Sistemi Uyarısı

Ekonomi

Çin, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getiren ABD'ye, dış ticarette "sıfır toplamlı oyun" mantığından vazgeçerek çok taraflı ticaret sistemini muhafaza etme çağrısında bulundu.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yongçien, yaptığı açıklamada, ABD'nin hamlesinin tek taraflılığın ve ticari korumacılığın tipik bir örneği olduğunu, çok sayıda ülkenin yanı sıra ABD içinde de buna itirazların yükseldiğini belirtti.

ABD'yi hatasından dönmeye, kaygılarını diğer ülkelerle eşit temelde istişare ederek dile getirmeye çağıran Sözcü Hı, "ABD, sıfır toplamlı oyun mantığını bırakmalı." ifadesini kullandı.

Hı, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 2022 yılında aldığı bir kararı hatırlatarak, ABD'nin Ticaret Yasası'nın 232. maddesi uyarınca, Washington'un Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük tarifelerinin DTÖ kurallarını ihlal ettiğine hükmettiğini anımsattı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşın ABD, çelik ve alüminyum ithalatında mevcut 232. madde tarifelerini korumakla kalmadı fakat alüminyumun tarifesini daha fazla yükseltmiş oldu. Bu adım diğer ülkelerin haklarına ve çıkarlarına vereceği ciddi zararın yanı sıra kurallara dayalı çok tarafları ticaret sisteminin altını oyacak, küresel tedarik zincirini olumsuz etkileyecektir."

ABD Başka Trump, önceki döneminde, Çin ile ticaret açığını ve Pekin yönetiminin rekabete aykırı sanayi teşvik politikalarını öne sürerek, 2018'de Çin'den ithal edilen alüminyum ve çelik ürünlerine ilave gümrük tarifesi getirmişti.

Çin'in buna karşılık vermesi üzerine uluslararası kamuoyunda "ticaret savaşı" olarak adlandırılan, iki ülkenin yüz milyarlarca dolarlık dış ticaret alışverişleri için gümrük tarifelerini karşılıklı artırmasıyla tırmanan bir süreç yaşanmıştı.