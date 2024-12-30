Çin Girişim Forumu'nda Mavi Kitaplar Yayınlandı

Ekonomi

'Çin Girişim Forumu' Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirildi. Forumda, Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Sosyal Sorumluluğu Mavi Kitabı ve Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denizaşırı Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) Mavi Kitabı yayınlandı.

7. Çin Girişim Forumu'nun Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Sosyal Sorumluluğu konulu paneli Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre; forumda, Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Sosyal Sorumluluğu Mavi Kitabı (2024) ve Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denizaşırı Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) Mavi Kitabı (2024) yayınlandı.

Foruma katılan enerji şirketi SPIC'in KSS uygulamaları, Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Sosyal Sorumluluğu Mavi Kitabı'na ve Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ilk on Denizaşırı ÇSY vakasına dahil edildi. Forum ayrıca Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüsü Sorumluluk Yönetimi-Öncü 30 Endeksi'ni (2024) yayınladı ve SPIC 100 katılımcı Merkezi Kamu İktisadi Teşebbüsü arasında 9. sırada yer aldı.

SPIC'in vakalarının mavi kitaplarda yer almasının, SPIC'in KSS'yi uygulama, yönetme ve iletme konusundaki aktif çabalarının ve araştırmalarının bir göstergesi olduğu belirtildi. İleriye dönük olarak SPIC, merkezi kamu enerji işletmelerinin benzersiz özellikleriyle KSS alanında marka projeler ve imza faaliyetler oluşturmaya devam edecek. - İSTANBUL