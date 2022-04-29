Çin'in dış ticareti Mart'ta yüzde 15 arttı - Son Dakika
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Çin'in dış ticareti Mart'ta yüzde 15 arttı

29.04.2022 16:38
Çin'in dış ticareti Mart'ta yüzde 15 arttı

Çin'de Mart ayında dış ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak, 3 trilyon 871 milyar 100 milyon yuana ulaştığı bildirildi.

Çin'de Mart ayında dış ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak, 3 trilyon 871 milyar 100 milyon yuana ulaştığı bildirildi. Çin Devlet Döviz İdaresi'nden açıklanan veriler, Mart ayında Çin'in dış ticaretinde 288 milyar yuan ticaret fazlasının kaydedildiğini, bu alanda istikrarlı büyüme eğiliminin sürdüğünü gösterdi.

Verilere göre, Mart'ta mal ihracatı 1 trilyon 868 milyar 700 milyon yuan, mal ithalatı 1 trilyon 534 milyar 400 milyon yuan ve ticaret fazlası 334 milyar 300 milyon yuan olarak kayda geçti. Hizmet ihracatı 210 milyar 800 milyon yuan, hizmet ithalatı 257 milyar 200 milyon yuan ve ticaret açığı 46 milyar 300 milyon yuan olarak belirlendi. - PEKİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Döviz, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çin'in dış ticareti Mart'ta yüzde 15 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in dış ticareti Mart'ta yüzde 15 arttı - Son Dakika
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