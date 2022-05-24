Çin, Kovid-19 salgından etkilenen işletmelere kredi desteğini artıracak

Çin'de Kovid-19 salgınından etkilenen işletmelere ve kilit sektörlere kredi ve finansman desteğinin artırılacağı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Merkez Bankası (PoBC) ve Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Komisyonunun ortak toplantısında ekonomik büyüme üzerindeki baskıların hafifletilmesine yönelik tedbirler ele alındı.

Toplantıda, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile yeşil kalkınma, bilimsel ve teknolojik yenilik, enerji arzı, su kaynakları ve altyapı gibi kilit alanlara mali destek sağlanacağı belirtildi.

Yurt içinde ve dışında ortaya çıkan beklenmedik etkenlerin nedeniyle ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskısının sürdüğüne dikkat çekilen toplantıda finans sisteminin kredi hacminin arttırılarak nitelikli ekonomik büyümeyi destekleyecek politika araçlarına başvurulması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda emlak sektöründe kredi artışının teşvik edilmesi, salgın kısıtlamalarından etkilenen mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile bireysel işletmelerin, kamyon şoförlerinin konut, tüketici ve diğer kredilerinin geri ödemelerinin ertelenmesi gereğine işaret edildi.

PBoC yetkilileri, toplantıda küçük ölçekli işletmelere özel kredi kotasını iki katına çıkarılacağını, yerel finans kurumlarının daha fazla kredi vermeye teşvik edileceği ve kredi desteğini artırmaya yönelik politikalara öncelik verileceğinin altını çizdi.

Salgın kısıtlamaları ekonomiyi olumsuz etkiliyor

Çin'de başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissediliyor.

Ülkede nisanda sanayi üretimi, perakende satışlar, otomobil satışları, gayrimenkul yatırımları, imalat ve hizmetler sektöründeki ekonomik etkinlik ve ihracat artış hızı azaldı.

Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere geriledi.