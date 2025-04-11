Çin-Vietnam Medya Değişim Programı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin-Vietnam Medya Değişim Programı

Genç medya profesyonelleri için Çin ve Vietnam'da diyalog ve işbirliği etkinliği düzenlendi.

11.04.2025 09:59
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"Yeni Dönemde Diyalog: Genç Medya Profesyonelleri için Çin- Vietnam Değişim Programı" Vietnam'ın başkenti Hanoi ve paralel bir oturum olarak Çin'in Guangxi eyaletinin Nanning kentinde gerçekleştirildi.

"Yeni Dönemde Diyalog: Genç Medya Profesyonelleri için Çin-Vietnam Değişim Programı" Çarşamba günü Vietnam'ın başkenti Hanoi ve paralel bir oturum olarak Çin'in Guangxi eyaletinin Nanning kentinde gerçekleştirildi. Etkinlik ile birlikte, Çin ve Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü ile Çin-Vietnam Halklar Yılı kutlandı.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından yönlendirilen forum, Guangxi Uluslararası İletişim Merkezi ve Guangxi Radyo ve Televizyonu desteğiyle Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Hükümeti Enformasyon Ofisi, Çin Kıtalararası İletişim Merkezi (CICC) ve Vietnam'ın Sesi (VOV) tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Her iki ülkede bulunan medya kuruluşu, üniversite ve işletmelerden 500'den fazla temsilci katıldı. Hanoi'deki toplantıya katılanlar arasında Vietnam Anavatan Cephesi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı ve Vietnam Sanat ve Edebiyat Dernekleri İttifakı Başkanı Do Hong Quan, VOV Başkan Yardımcıları Ngo Minh Hien ve Vu Hai Quang, Vietnam'daki Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Wang Qun, CICC Genel Yayın Yönetmeni Jing Shuiqing ve Guangxi Hükümeti Enformasyon Ofisi Direktörü Li Pan da yer aldı.

"Yeni Dönemde Diyalog" teması altında CGTN, VOV, The World and Vietnam Report, VTCnewspaper, Guangxi Uluslararası İletişim Merkezi ve Guangxi Radyo ve Televizyonu'ndan 12 genç profesyonel, medya ve teknoloji sektörlerinden temsilcilerle birlikte açık oturumlara katıldı. Diyalog üç temel konu üzerinde yoğunlaştı. Genç medya profesyonellerinin ikili dostluğun geliştirilmesindeki rolü, medya odaklı sektör entegrasyonu ve yapay zekanın medya ortamına getirdiği zorluk ve fırsatlar masaya yatırıldı.

Konuşmacılar, medyanın karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi ve iki halk arasında bir köprü görevi görmesindeki rolünü vurguladı. Katılımcılar, Çin-Vietnam işbirliğinin hikayesini aktarma, ortak kalkınmayı teşvik etme ve giderek dijitalleşen ve yapay zeka odaklı bir çağda işbirliğini ilerletme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi. Forum, Çin-Vietnam kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının derinleştirilmesi ve ortak bir geleceğin inşasında gençlerin katılımının önemini vurguladı.

Guangxi Radyo ve Televizyonu ile VOV tarafından ortaklaşa hazırlanan Gelişim Yolu adlı belgeselin resmi lansmanı da etkinlik sırasında gerçekleştirildi. Film, son 75 yılda Çin-Vietnam ilişkilerinde yaşanan dönüm noktalarını anlatıyor. Ayrıca, Guangxi Uluslararası İletişim Merkezi ve CICC tarafından Vietnam'ın önde gelen medya kuruluşlarıyla işbirliği içinde "Yoldaşlar ve Kardeşler, Birlikte Geleceğe" başlıklı yeni bir medya değişim girişimi başlatıldı. Program kapsamında her iki ülkeden medya ekipleri Çin'de Guangxi, Sichuan ve Guizhou'da, Vietnam'da ise Hanoi ve Ho Chi Minh City'de ortak habercilik gezileri gerçekleştirecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Yapay Zeka, Teknoloji, Belgesel, Ekonomi, Vietnam, Eğitim, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin-Vietnam Medya Değişim Programı - Son Dakika

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