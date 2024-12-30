Çin Yenilenebilir Enerjide Yükselişte

Ekonomi

Çin, yılın 11 ayında elektrik kurulu gücüne yaklaşık 315,4 gigavat eklerken, ilave kapasitenin 270 gigavatı yenilenebilir enerji sektöründen geldi.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin raporlarına göre, ülkenin elektrik kurulu kapasitesi kasım itibarıyla yaklaşık 3 bin 235 gigavata ulaştı.

Yıl içinde eklenen kapasitelerle kurulu güç kasımda termik santrallerde 1434,2, güneşte 818, rüzgarda 492, hidroelektrikte 432, nükleer enerjide 58 gigavata yükseldi.

Son yıllarda güneş ve rüzgar alanındaki yatırımları dikkati çeken Çin'in ocak-kasım döneminde devreye aldığı ilave kapasite 315,4 gigavat olurken, kapasite artışının 208,8 gigavatı güneş, 50,8 gigavatı rüzgar, 44 gigavatı termik, 10,6 gigavatı hidroelektrik, 1,2 gigavatı ise nükleer enerji santrallerinde kaydedildi.

Yenilenebilir enerjideki yatırımlarının büyüklüğüne paralel olarak, ülkenin nükleer enerji alanındaki yatırımları da dikkati çekiyor.

Bu kapsamda ülkede hali hazırda faaliyette bulunan reaktörlerin sayısı 56'ya ulaşırken, inşaat halindeki reaktörlerin sayısı ise 46'ya yükseldi. Faaliyette ve inşaat halinde bulunan reaktörlerin toplam kapasitesi ise yaklaşık 113 gigavat olarak hesaplanıyor.