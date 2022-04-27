Çinli dron şirketi DJI, Rusya ve Ukrayna'daki faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika
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Çinli dron şirketi DJI, Rusya ve Ukrayna'daki faaliyetlerini durdurdu

27.04.2022 14:29
Çinli dron şirketi DJI, Rusya ve Ukrayna'daki faaliyetlerini durdurdu

Çinli dron üreticisi DJI, Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını geçici olarak durdurdu.

Çinli dron üreticisi DJI, Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını geçici olarak durdurdu. Böylece Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'da operasyonlarını askıya alan ilk Çinli şirket DJI oldu.

Çinli dron şirketi DJI Technology, dronlarının savaşta kullanılmasını önlemek için Rusya ve Ukrayna'daki ticari faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, farklı ülkelerdeki kanunlara uyum konusunda değerlendirme yapıldığı belirtilerek, "Mevcut incelemeye kadar DJI, Rusya ve Ukrayna'daki tüm ticari faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı" ifadeleri kullanıldı. Böylece ilk kez bir Çinli şirket, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'daki operasyonlarını askıya almış oldu.

Şirket, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "askeri amaçlı dron" üretmediğini, ürünlerine silah monte edilmesine karşı çıktığını belirtse de hem Ukrayna hem de Rusya'nın savaşta DJI dronlarını kullandığı düşünülüyor. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Federov geçtiğimiz ay DJI'ye Rusya'da insansız hava araçlarının satışının engellenmesi çağrısında bulunurken, Rus birliklerinin "sivilleri öldürmek için füzelerini yönlendirmek amacıyla Ukrayna'da DJI ürünlerini" kullandığını iddia etmişti.

Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle ABD ve Batılı ülkeler Moskova'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını sürdürüyor. Çok sayıda şirket Rusya pazarından çekilirken, Çinli firmalar Pekin yönetiminin Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı olması nedeniyle ülkede faaliyet göstermeye devam ediyordu. - PEKİN

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Ukrayna, Pekin, Savaş, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çinli dron şirketi DJI, Rusya ve Ukrayna'daki faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika


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