Citroen Jumper ile karavan keyfi - Son Dakika
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Citroen Jumper ile karavan keyfi

14.05.2022 14:40
Citroen Jumper ile karavan keyfi

Citroen yetkili bayilerinden Jumper modelini satın alan tüketiciler, Jumper modelini zahmetsizce karavana çevirebiliyor.

Citroen yetkili bayilerinden Jumper modelini satın alan tüketiciler, Jumper modelini zahmetsizce karavana çevirebiliyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, karavana çevrilebilen Jumper ile karavan tutkunları manzarasını kendisi seçip istediği yerde tatilini yapma ya da istediği yerden çalışmanın konforunu yaşayabilecek.

Jumper, geniş iç hacmi ve yüksek yükleme kapasitesi ile karavan hayatı için de ne kadar uygun ve konforlu bir model olduğunu ortaya koyuyor.

Kolayca karavana dönüştürülebilen Citroën 17 metreküpe varan yükleme kapasitesiyle rakiplerinden ayrılan Jumper, aynı zamanda mobil ofis ortamı yaratan aksesuar seçenekleri de sunuyor. 4 farklı uzunluk, 3 farklı dingil mesafesi ve 3 farklı yükseklik ile Citroën Jumper, en uygun olan boyutun seçilmesine olanak tanıyor.

İki kanatlı bagaj kapıları 96° veya 180° açılma açısıyla kolay bir yükleme sunarken akıllı bir bağlantı sistemi tarafından açıldığı açıda sabit tutuluyor. İsteğe bağlı iki adet sürgülü yan kapı ile yükleme ve boşaltma işlemleri her zaman kolaylaşıyor. Citroën Jumper, dinamik sürüş ve iyileştirilmiş yol tutuş özelliklerini Euro 6.2 düzenlemelerini yerine getiren 2.2 litrelik BlueHDi dizel motorlarıyla birleştiriyor.

Yakıt tüketimi ve CO2 emisyon salım değerleriyle yüksek verimlilik seviyesi sunan yeni nesil motorlar güç aralıkları 120 HP ile 165 HP arasında değişen üç farklı motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

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Citroen, HP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Citroen Jumper ile karavan keyfi - Son Dakika


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