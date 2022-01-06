"Çöp değil, hammadde ithal ediyoruz"

Plastik atıkların ithalatının serbest bırakılması hakkında değerlendirmede bulunan Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, "Her türlü atığı geri dönüştürebilme kabiliyetine sahip sanayicilerimiz, gerek imalat sanayimize gerekse ülke ekonomisine hammadde üreterek ciddi katma değer ve istihdam sağlıyor" dedi.

Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği" kapsamındaki plastik atıkların ithalatının serbest bırakılması, geri dönüşüm sektörüne rahat bir nefes aldırdı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı ve PLASFED Başkan Yardımcısı Şener Gençer, yayınlanan tebliğ ile kaynağında ayrı toplanmış ve mekanik ayırma yoluyla vasfına göre ayrıştırılmış ambalaj malzemesi atıklarının ithalatına izin verildiğini hatırlattı. Türkiye'de çok güçlü ve teknolojik altyapısı her geçen yıl artan bir geri dönüşüm sektörü olduğunu kaydeden Gençer, "Her türlü atığı geri dönüştürebilme kabiliyetine sahip sanayicilerimiz, gerek imalat sanayimize gerekse ülke ekonomisine hammadde üreterek ciddi katma değer ve istihdam sağlıyor. Bu insanları 'Türkiye'ye çöp ithal ediyorlar, ülkemizi çöplüğe çeviriyorlar' şeklinde suçlamak en hafif deyimi ile bilgisizliktir" dedi. 2050 yılında dünya üzerinde kullanılan plastiklerin yüzde 60'ının geri dönüşüm kaynaklı olacağına dikkat çeken Şener Gencer, Türkiye'de başta yerel yönetimler olmak üzere atık yönetiminin tüm paydaşlarının "Ulusal Eylem Planı" etrafında birleşmeleri gerektiğini vurguladı.

"Çöpe attığınız pet şişe, aslında üzerinizdeki giysinin ipliği"

Dünya üzerinde ülkelerin evsel ve endüstriyel atıklarına "enerji kaynağı" ve "çöp" olarak ayrıştığını, Türkiye'nin son yıllarda atıkların ayrıştırılmasında ilerleme kaydetmesine rağmen hala ikinci kategorideki ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken Gençer, şu değerlendirmeyi yaptı: "Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile ithalatı serbest bırakılan plastik atıklar içinde polietilen tereftalat (PET), polioksimetilen (POM), akrilik polimer, polikarbonat, poliamid ve farklı polimer türlerinden oluşan şişe formundaki ürünler bulunuyor. Bu ürünler, geri dönüştürüldükten sonra başta tekstil sanayimizde polyester iplik üretiminde olmak üzere pek çok sanayi kolunun hammaddesi oluyor. Aklı başında hiç kimse ithal ettiği çöpün tonuna 250 ila 800 Euro arasında para vermez. Vatandaşımız, geri dönüşüm kutusu yerine çöpe attığı pet şişenin, üzerine giydiği elbiseye ya da akşam üzerine örttüğü battaniyeye dönüştüğünü bilmiyor. Bu durumun farkında olsa, eminiz çok daha farklı davranır. Türkiye'de geri dönüşüm sektöründe kullanılan plastik atıklar içinde yurt içinde toplanıp kullanılmayan bir gram plastik atık bile bulunmuyor. Yurt içinde kaynağında dönüştürülen plastik atıkların oranı yüzde 15'i bile bulmuyor. Plastikte 1 birim geri kazanılmış malzeme ile 1 birim orijinal malzemenin elde edilmesi arasında 8 kat enerji ihtiyacı farkı var. Yeşil Mutabakat sürecinde ülkeler geri dönüşüm sektörüne çok daha fazla önem vermek zorunda. Vatandaşlarımızın, sadece plastik atıkların değil, her türlü evsel ve endüstriyel atıkların birer milli servet olduğunun bilincinde olması gerekiyor." - İZMİR