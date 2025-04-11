Corendon Airlines 20. Yılını Uçuşlarla Kutluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Corendon Airlines 20. Yılını Uçuşlarla Kutluyor

Corendon Airlines 20. Yılını Uçuşlarla Kutluyor

Corendon Airlines, 20. kuruluş yıl dönümünde 32 havalimanından 80 uçuşla sürprizler sunacak.

11.04.2025 12:46
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Havacılık sektöründe yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çeken Corendon Airlines, 20'inci kuruluş yıl dönümünü yolcularıyla birlikte kutlamaya hazırlanıyor. İlk uçuşunu 12 Nisan 2005 tarihinde gerçekleştiren hava yolu şirketi, geçen 20 yılda Avrupa'nın önde gelen tatil hava yollarından biri haline geldi.

Corendon Airlines, 12 Nisan Cumartesi günü Avrupa ve Mısır'daki toplam 32 havalimanından gerçekleştireceği yaklaşık 80 uçuşta yolcularını çeşitli sürprizlerle karşılayacak. Farklı destinasyonlara seyahat edecek yolcular, Corendon'un 20'inci yaş coşkusuna gökyüzünde ortak olacak.

2005 yılında Hollanda'daki Eindhoven Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirdiği ilk uçuşla havacılık serüvenine başlayan Corendon, o dönemde Sabiha Gökçen'e inen ilk yolcu uçağı olma unvanını da kazandı. Bugün yılda yaklaşık 10 milyon yolcu taşıyan şirket, filosunda yer alan 31 adet Boeing 737-800 ve Boeing 737 MAX 8 uçağı ile dünya genelinde 50'den fazla havalimanına sefer düzenliyor.

Özellikle Akdeniz'in gözde tatil destinasyonlarına sunduğu direkt uçuşlarla tercih edilen bir hava yolu haline gelen Corendon, 20'inci yılı vesilesiyle gökyüzünde anlamlı bir kutlamaya imza atacak.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 20'inci yıl dönümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Corendon olarak tam 20 yıldır yolcularımıza hizmet sunmanın onurunu yaşıyoruz. Bu süreçte hem turizm hem hava yolu sektörlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldik. Turizm kanımızda var; bu alanın gelişimine katkı sağlamak bizim için hayati önem taşıyor. 12 Nisan'daki uçuşlarımızda, 20'inci yaşımızın coşkusunu binlerce yolcumuzla gökyüzünde paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Karaer, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik odaklı bir büyüme stratejisi benimsediklerini belirterek, "Her büyük başarının temelinde ekip ruhu yatar. Corendon'un başarı hikayesi, adanmış bir ekip sayesinde yazıldı. Bugün 2 bini aşkın çalışanımızla, Corendon'u sevilen ve tercih edilen bir marka haline getirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Havacılık, Turizm, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Corendon Airlines 20. Yılını Uçuşlarla Kutluyor - Son Dakika

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