Corendon Airlines\'tan Golf Turnuvası

Corendon Airlines'ın, Kaden Group işbirliğiyle düzenlediği "Race to Belek" golf turnuvası, 29 Haziran'da başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025'te 20. kuruluş yılını kutlayan Corendon Airlines, spor turizmi alanında birçok projeye imza atıyor.

Bu kapsamda World Golf Awards'ta dört kez üst üste " Türkiye'nin En İyi Incoming Golf Tur Operatörü" seçilen Kaden Group ile bir araya gelen Corendon Airlines, amatör golfçüler için Race to Belek golf turnuvasını hayata geçirdi.

Turnuvada İngiltere ve İskoçya'nın farklı sahalarında 29 Haziran-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 10'dan fazla eleme turunda yarışacak oyuncular, finale kalmaları halinde Antalya'nın Belek bölgesinde final deneyimi yaşayacak.

Ekim'de gerçekleşecek büyük final ise amatör golfçüler için uluslararası bir buluşma niteliği taşıyacak.

Şirketin, İngiltere'den Antalya'ya gerçekleştireceği direkt uçuşlarla turnuvaya kolaylıkla katılım sağlanırken, oyunculara golf seyahatleri, golf çantası taşıma desteği, değerli ödüller ve özel sürprizler de sunulacak.

"Golf sporunu önceliklerimiz arasında konumlandırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, bu yıl, şirketin kuruluşunun 20. yıllını kutlamanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Karaer, geride bıraktıkları bu süreçte, turizm ve havacılığı sporun enerjisiyle buluşturan pek çok anlamlı projeye ve işbirliğine imza attıklarını aktardı.

Sporun her branşına kalpten bağlı bir marka olarak, golf sporunu da uzun süredir öncelikleri arasında konumlandırdıklarına değinen Karaer, şu ifadeleri kullandı:

"Race to Belek turnuvasına destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu gibi projelerle yalnızca marka değerimizi güçlendirmiyor, aynı zamanda spor sevgisini daha geniş kitlelere yaymayı, spor turizminin büyümesine katkı sağlamayı ve spor dünyasına kalıcı değerler kazandırmayı hedefliyoruz."