Corendon Airlines Turquality Programına Kabul Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Corendon Airlines Turquality Programına Kabul Edildi

Corendon Airlines, Turquality Destek Programı'na katılarak rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

14.03.2025 13:46
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Corendon Airlines, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality Destek Programı'na kabul edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20. yılını kutlayan Corendon Airlines, küresel Türk markaları oluşturmayı amaçlayan programa, Türkiye'de ve Avrupa'da yürüttüğü operasyonların yardımıyla katılma başarısını elde etti.

Filo ve hat çeşitliliğinde düzenli büyüyen Antalya merkezli şirket, firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel olarak destekleyen Turquality'nin katkısıyla, rekabet gücünü daha da artırmayı hedefliyor.

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmaya odaklanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Turizm Grubu Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, programa dahil olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını, havacılık sektöründe yaptıkları yenilikler ve uluslararası alandaki sürdürülebilir başarılarının programa kabul edilmelerinde etkili olduğunu belirtti.

Turistik ve etnik destinasyonlara yılda 10 milyon yolcu taşıdıklarını kaydeden Karaer, "Son yıllarda, istikrarlı bir şekilde, ihracat şampiyonu şirketler arasında yer alıyoruz. Turquality'nin değerli desteği, büyüme yolculuğumuzda ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlama hedefimizde bir dönüm noktası olacak. Global pazarda rekabet gücümüzü artırarak, yolcularımıza sunduğumuz deneyimleri daha da zenginleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Havacılık, Ekonomi, Turizm, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Corendon Airlines Turquality Programına Kabul Edildi - Son Dakika

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